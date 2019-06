Inalta Curte se pronunta pe retragerea apelului in cazul Ghita. Procurorul cere continuarea procesului pentru santaj

Cererea procurorului

Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte urmeaza sa se pronunte astazi intr-un dosar in care instanta de fond a decis achitari pe linie. Retragerea apelurilor inseamna mentinerea achitarilor, asa ca toti acuzatii scapa.Prezent in sala de judecata, fostul sef al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova, Viorel Dosaru, a cerut sa se ia act de retragerea apelului."Sper sa plec din aceasta sala dupa trei ani de calvar, dupa o cariera pierduta, sa pot intra pe usa din fata in institutia pe care am condus-o. Imi doresc sa luati act de retragerea apelului si sa revin la viata", spune Dosaru.Si Liviu Tudose, fost procuror general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, spune ca retragerea apelului a venit ca o masura reparatorie."Pentru mine dispozitiile legale care permit retragerea apelului institutie o veritabila masura reparatorie. Am convingerea ca in legatura cu acest dosar procurorii de caz au facut infractiuni cu ghiotura, e o chestiune de timp pana se va dovedi", sustine Tudose.Procurorul de sedinta a cerut insa completului de 5 judecatori sa disjunga o parte din acest dosar. Este vorba de acuzatia de santaj adusa lui Sebastian Ghita, in cazul milionarului Theodor Berna."Cerem disjungerea acestei cauze, pentru a fi ascultata pozitia partii civile cu privire la infractiunea de santaj si insusirea apelului pentru aceasta infractiune. Legea prevede ca apelul retras de procuror poate fi insusit de partea vatamata.As dori sa fie amanata cauza pentru ca partea civila sa fie citata si intrebata daca isi insuseste sau nu apelul declarat in cauza", sustine procurorul.Avocatii s-au opus acestei cereri.Potrivit acuzatiilor DNA, Ghita l-ar fi santajat pe Berna prin difuzarea unor reportaje denigratoare. In final, firma acestuia ar fi incheiat un contract fictiv de prestari servicii, in valoare de 500.000 de euro."Intr-un alt context, in cursul lunii martie 2011, pentru a stopa difuzarea unor reportaje denigratoare la adresa unei anumite societati comerciale, prin intermediul unui post de televiziune a carui activitate o controla prin intermediul SC Asesoft International SA, inculpatul Ghita Sebastian Aurelian l-a constrans pe reprezentantul acelei societati comerciale sa incheie, in mod fictiv, un contract de prestari servicii."Scopul incheierii contractului era ca SC Asesoft International SA sa dobandeasca, in mod injust, un folos patrimonial, respectiv suma de 500.000 de euro, reprezentand valoarea contractului mentionat.Din acea suma, SC Asesoft International SA a primit, in doua transe, in perioada iunie - septembrie 2011, suma totala de 610.202, 96 lei.