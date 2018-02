L-a turnat Vlad Cosma pe Sebastian Ghita, in 2015, la DNA?

Scrisul este al meu

Ce continea plicul

Vlad Cosma: Hartia mi-a dat-o Onea

Denuntul: Am muncit la negru pentru candidatura lui Ponta

Onea: Inscrisurile au fost depuse de Vlad Cosma

Constatare: Documentul este semnat de Ghita

Ce alte probe mai sunt in dosar

Denuntul lui "Arnaut Vitalii"

Baza de date

Discutiile Petran-Ghita

"Completati in continuare listele"

Documentele au ajuns la DNA fiind trimise de fostul deputat PSD Vlad Cosma, care si-a luat identitatea anonima de "Serghei Petrus". Fostul parlamentar sustine ca acestea i-au fost date de anchetatori, iar datele ar fi fost falsificate. Procurorii DNA il contrazic si spun ca toate actele au fost oferite de Vlad Cosma. O expertiza grafologica a stabilit ca scrisul de pe hartii apartine lui Sebastian Ghita. La randul sau, Sebastian Ghita a intervenit in discutie si a spus ca scrisul este al lui, dar ca datele din tabele sunt false. Cine minte? Acesta este principala misiune a Inspectiei Judiciare in acest caz.Una din probele cheie ale DNA in formularea unei acuzatii de corupere a alegatorilor in cazul fostului deputat PSD Sebastian Ghita este un plic anonim in care se afla un denunt semnat de un anume "Serghei Petrus" din Chisinau si mai multe documente. Unul din actele cheie, care face trimitere la suma de 350.000 de euro, este semnat de Sebastian Ghita.Trebuie spus ca aceasta nu este singura proba a DNA in acest dosar, dar este relevanta deoarece expertiza grafologica a stabilit ca scrisul este al lui Sebastian Ghita.-un inscris olograf continand calcule, sume de bani/voturi, in cuprinsul caruia este specificata suma de 350.000 EURO ca total cheltuieli. Acesta este actul care ar fi semnat de Sebastian Ghita.-mai multe file/documente redactate in format electronic, sub forma de tabele, cu urmatoarea rubricatie: tara/nume/prenume/numar de telefon/votanti/supervizori;-un denuntIntr-o interventie la RTV, Sebastian Ghita a recunoscut ca documentul oferit de Vlad Cosma procurorilor DNA a fost scris de el, implicit fiind o dovada in dosarul de coruptie in care e anchetat fostul deputat PSD Sebastian Ghita. "Scrisul acela era al meu, tabelele sunt false. Nu erau pentru campania electorala a lui Ponta. Scrisul e al meu, nu imi da voie legea sa spun mai multe", a spus Ghita in interventia sa.Pe de o parte, Vlad Cosma arata in inregistrarea de la Antena 3 ca a acceptat sa colaboreze cu DNA in 2015 pentru ca sora sa, Andreea Cosma, sa nu fie arestata intr-un dosar de coruptie. A fost momentul in care a discutat despre o colaborare cu DNA, prin intermediul lui Mircea Negulescu, care lucra pe atunci la Parchetul Curtii de Apel Ploiesti, acesta inca nu fusese promovat la DNA. Vlad Cosma a recunoscut in inregistrarile prezentate la Antena 3 ca el este "Serghei Petrus".Negulescu l-ar fi dus la biroul sefului DNA Ploiesti, Lucian Onea. "Acesta mi-a spus ca are o hartie cu scrisul lui Sebastian Ghita din campania prezidentiala de la sfarsitul anului 2014. Ca acea hartie reprezinta niste calcule legate de alegerile lui Ponta, cu voturi din Republica Moldova si dupa ce-mi arata hartia ii spun ca nu cunosc scrisul si nu stiu la ce se refera", a explicat Vlad Cosma.Onea i-ar fi cerut sa depuna hartia la dosarul de la DNA si sa sustina ca ar fi fost in posesia lui din timpul campaniei electorale. "Ii spun lui Onea ca nu pot sa fac acest lucru si ca nu este adevarat, iar acesta reia seria de amenintari la adresa mea", a declarat Vlad Cosma. Ar fi urmat apoi o discutie dintre Onea si Negulescu, cum sa faca astfel incat aceasta hartie sa parvina la dosarul anchetei.Lui Vlad Cosma i s-ar fi propus initial sa "planteze" hartiiile in masina lui Ion Petran, afacerist implicat in campania lui Victor Ponta din Republica Moldova. Aceasta varianta a picat, dupa ce Petran nu ar fi raspuns la telefon. Pe 18 mai 2015, Vlad Cosma scrie scrisoarea anonima si o trimite, alaturi de restul documentelor printr-un fax si prin posta, un stick plin cu documente in format printat si electronic."Serghei Petrus": "In Campania prezidentiala din 2014 am fost angajat in Chisinau de domnul Petran sa muncesc la negru pentru candidatura lui Ponta. Am primit salariu timp de doua luni, iar in a treia luna, respectiv dupa turul 2, am fost inselat cu suma ce mi se cuvenea de catre domnul Petran care nu mi-a dat banii si nu mi-a mai raspuns la telefon. Intrucat am lucrat la negru, singura modalitate de a va dovedi ca spusele mele sunt reale, sunt inscrisurile pe care domnul Petran le-a lasat in biroul de campanie...am vrut sa ma asigur ca aceste informatii ajung si la dumneavoastra".Procurorul Lucian Onea a declarat astazi ca "tot ce s-a prezentat la TV este o varianta denaturata, personala, a lui Vlad Cosma , care spera ca pana la termenul urmator al procesului sa scape". Vlad Cosma are urmatorul termen din proces pe 19 februarie, zi in care Inalta Curte are stabilite pledoariile finale."Se fac referiri la fostul nostru coleg Negulescu, in conditiile in care nu a lucrat in dosarul la care se face referire, iar discutiile pe care el le-a facut, daca sunt autentice, nu sunt din perioada in care el lucra la DNA Ploiesti. La acest moment pot sa va spun ca acel inscris olograf si acele tabele au fost depuse la dosarul cauzei de inculpatul Vlad Cosma", a declarat Onea.Onea a mai sustinut ca niciodata procurorii nu au facut presiuni "de nicio natura" asupra lui Vlad Cosma sau a Andreei Cosma, ca nu li s-a cerut acestora sa faca denunturi, ca nu s-a intalnit cu niciunul dintre fratii Cosma in afara sediului DNA si ca nici nu a avut cu acestia discutii pe WhatsApp.Potrivit actelor din acheta procurorilor DNA, citate in propunerea de arestare in cazul lui Sebastian Ghita, prin ordonanta procurorului nr. 218/P/2014 din 25.05.2015, s-a dispus efectuarea unei constatari criminalistice grafice, pentru a se stabili daca scrisul depus pe documentul continand calcule, sume de bani/voturi transmis unitatii noastre de parchet la data de 25 mai 2015 de catre numitul Serghei Petrus este executat de aceeasi persoana care a completat cererea olografa depusa la Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti de inculpatul Ghita Sebastian Aurelian in data de 27.02.2015 si semnata "Sebastian Ghita".Concluzia expertului criminalist din cadrul I.P.J. Buzau - Serviciul Criminalistic mentionata in cuprinsul Raportului de constatare criminalistica nr. 316.992/27.05.2015 este in sensul ca "Scrisul de mana, reprezentand continutul inscrisului fara titulatura si datare a fost executat de aceeasi persoana care a scris de mana cererea adresata 'Domnule procuror sef', datata si semnata pe ambele pagini 'Sebastian Ghita 27.02.2015'".Ghita voia sa se asigure ca din Moldova vor veni cat mai multe voturi pentru prietenul sau, Victor Ponta. "Te-am sunat sa-ti multumesc de sapte ori! Nu stii ce minuni ati facut pe acolo!", ii transmitea Ghita lui Petran. "Te rog doar: vorbeste cu oamenii, sa raspunda la ce necesitati am! Atat! In rest...", era singura solicitare a lui Petran.Convorbirile dintre Ghita si Petran sunt doar o parte dintre probele pe care procurorii DNA le au intr-un dosar care vizeaza modul in care fostul deputat Sebastian Ghita ar fi spalat suma de 129.343.768 de lei. Banii ar fi fost obtinuti in mod nelegal, prin traficarea influentei, sau aparent legal din fonduri publice, dar pe care le-ar fi introdus intr-un circuit financiar care nu are la baza operatiuni reale. Zeci de milioane de lei ar fi fost "spalati" printr-o multitudine de operatiuni financiar - bancare fara justificare economica.Procurorii DNA acuza ca o parte din banii spalati ar fi fost folositi in scopuri ilicite, respectiv pentru coruperea alegatorilor la alegerile parlamentare din anul 2012 si prezidentiale din anul 2014, potrivit unor surse judiciare. Suma de 350.000 de euro ar fi fost trimisa in Republica Moldova pentru a inclina balanta in favoarea lui Victor Ponta.Unii dintre cei implicati in aceasta operatiune au acceptat sa depuna marturie la DNA, dar dupa ce au primit statutul de martor cu identitate protejata. Ei au primit un nume de cod, asa cum este cazul lui "Arnaut Vitalii". Martorul a explicat la DNA ca frecventa acelasi mediu politic cu fostul deputat PSD. El a mai precizat ca Petran, la ordinele lui Sebastian Ghita, ar fi organizat o structura de tip piramidal in care a cooptat peste 200 de persoane. Scopul: cumpararea de voturi in favoarea lui Victor Ponta.La randul lor, cei 200 aveau fiecare misiunea de a aduce la vot intre 50-100 persoane la sectiile de votare deschise pentru scrutinul prezidential organizat in Republica Moldova pentru diaspora romaneasca. La randul lor, cei 200 de "responsabili" erau coordonati de alti 10 "supervizori". "Acesti 10 supervizori erau si ei platiti cu suma de 1.000 euro de persoana lunar, timp de trei luni, inclusiv luna noiembrie 2014", a declarat "Arnaut Vitalii"."Declar faptul ca sumele de bani astfel scoase din tara si puse la dispozitia lui Ioan Petran, insemnand suma de aproximativ 400.000 de euro, erau dati personal de catre Sebastian Ghita, in numerar, la sediul PSD din Bucuresti soseaua Kisselef, despre aceasta intelegere frauduloasa avand cunostinta si candidatul PSD, Victor Ponta", a mai explicat "Arnaut Vitalii".Surse judiciare au mai explicat ca un martor cu identitate protejata a declarat la DNA ca Ghita ar fi constituit o baza de date informatizata cu toti alegatorii din diaspora pe relatia Republica Moldova. Aceasta baza de date cuprindea circa 20.000 de persoane, identificate prin localitate, nume si numar de telefon mobil.Pe 1 noiembrie 2014, Petran discuta cu Ghita despre alegeri. Pe 2 noiembrie 2014 avea loc primul tur al alegerilor prezidentiale.Alo!Buna seara!Salut! Cum stam? Sapte mii? Opt mii? Care-i situatia?Sapte mii!Cat aveti trecuti in calculator?In calculator - cinci mii doua sute.Pai! Si atunci de ce ma iei pe mine cu sapte mii, daca voi aveti doar cinci mii doua sute?! Macar sa va tineti de aia cinci mii!Nu sunt...Nu sunt introdusi toti!Hai!N-am putut, fizic! Maine seara iti spun!Maine seara?! Baa!Succes! Succes!Comunistul crede, dar verifica! Lasa-ma pe mine cu abureala "maine seara"! Tu maine - vezi, ca eu te sun din ora in ora! Si tu mie imi spui: "am sapte sute, trei sute, cinci sute!" Nu merge prosteala asta! Fugi (?) si suni!Cam din trei in trei ore o sa am exact... (n.n. - este intrerupt; vorbesc in paralel)Mai, eu, la ora 7.00...Eu, maine, la ora 7.00, eu sunt in call center! La ora 7.00 ne auzim amandoi pe telefon!Eu... (n.n. - discutia se intrerupe."Nu stati! Completati in continuare listele, convingeti oamenii, duceti-le fluturasi, pliante, multumiti-le ca au votat cu noi! Sa nu cedam frontul!", era ordinul pe care fostul deputat PSD, Sebastian Ghita, il transmitea telefonic lui Ioan Alin Petran, omul sau de incredere din Republica Moldova. Discutia avea loc pe 6 noiembrie 2014, la patru zile dupa primul tur al alegerilor prezidentiale din Romania. "Finala" se juca pe 16 noiembrie 2014, intre Victor Ponta si Klaus Iohannis.Alo!Sa traiti, profesore!Salut, Imparatia ta! Ce faci?Muncim, muncim...Esti pe baricade?... de ne sar capacele!Nu stati! Completati in continuare listele, convingeti oamenii, duceti-le fluturasi, pliante, multumiti-le ca au votat cu noi!Excelenta Voastra, eu, de duminica, de la ora 09.00, fac asta!... (n.n. - vorbesc in paralel)Sa nu cedam frontul!Nu cedam!Stiu!Te rog sa ai incredere, ti-am mai spus!Am, am, am! Te-am sunat sa-ti multumesc de sapte ori! Nu stii ce minuni ati facut pe acolo!Nu. Asta vorbim pe 18-17.Bravo! Doamne-ajuta! Hai! Te pup! De-aia te-am sunat!Deci, te rog sa ai incredere ca... te rog sa ai incredere ca imi ramane ultima picatura aici! Stai linistit!Am toata increderea! Hai, te pup! Pa, pa!Te rog doar: vorbeste cu oamenii, sa raspunda la ce necesitati am! Atat! In rest...Da, da! Fara probleme! Fara probleme si fara grija!Iti multumesc!Eu... (n.n. - auditie distorsionata)Te pup! Bye!