O ancheta deschisa de Adina Florea la Sectia Speciala l-a scapat pe Sebastian Ghita de ultimul mandat de arestare

Motivele judecatorilor

A intors decizia Tribunalului

Declaratiile date la SIIJ

Anchetele si mandatele

Ziare.

com

Curtea de Apel Ploiesti explica detaliat de ce ancheta deschisa de procurorul Adina Florea de la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ), in cazul lui Onea si Negulescu, are legatura cu revocarea mandatului de arestare in cazul Ghita. Mandatul anulat era emis in dosarul "Asesoft", in care fostul parlamentar este cercetat din februarie 2017 pentru trafic de influenta, spalare de bani si constituire a unui grup infractional organizat. Aceasta speta e inca in faza de urmarire penala la DNA Bucuresti, care a preluat cazul de la DNA Ploiesti.Potrivit Curtii de Apel Ploiesti, Negulescu si Onea sunt cercetati pentru "o pluralitate de infractiuni, constand in constituirea unui grup infractional organizat, cercetare abuziva cu referire la acte si metode neconforme de investigare prin procedee probatorii denaturate, represiune nedreapta, inducere in eroare a organelor judiciare, inclusiv in sensul utilizarii acelorasi martori, atat cu identitate reala, cat si cu identitate protejata - chiar multipla - ca principale mijloace preconstituite artificial cu scopul falsificarii probelor care sa duca finalmente la arestare a inculpatului Ghita Sebastian, cea ce s-a si intamplat".Curtea de Apel Ploiesti mai arata ca aceste aspecte, "la nivel de suspiciune sau motive verosimile de a banui", "au compromis grav, decisiv si in substanta lor activitatile de urmarire penala desfasurate in toate cauzele care il vizau direct sau indirect pe inculpatul Ghita Sebastian, denumit(cazurile nr. 218/P/2014, nr. 90/P/2015, nr. 308/P/2015, nr. 113/P/2016), inclusiv in dosarul penal numarul 110/P/2016), astfel ca nu se justifica in mod legal nicio masura preventiva, cu atat mai putin cea privativa de libertate dispusa de judecatoriii carora le-au fost prezentate probe stranse intr-o astfel de procedura".Curtea de Apel Ploiesti a anulat mandatul dupa ce in prima faza Tribunalul Prahova respinsese solicitarea lui Ghita. Tribunalul Prahova motivase ca in acest caz Onea si Negulescu beneficiaza de prezumtia de nevinovatie."Contrar opiniei judecatorului de drepturi si libertati din cadrul instantei inferioare, conform careia nu constituie motiv de revocare a arestarii preventive a inculpatului Ghita Sebastiansavarsite in instrumentarea dosarelui 110/P/2016 de la DNA Ploiesti, devenit 249/P/2018 la DNA Bucuresti, Curtea considera ca standardul probei dincolo de orice indoiala rezonabila a savarsirii unor fapte penale, ca si in cazul sau, pe de o parte, asa cum s-a argumentat mai sus, iar pe de alta, cel putin, deoarece aceasta fapta a fost descrisa in respectiva ordonanta astfel: in perioada anilor 2013-2016, cei doi procurori impreuna cu un ofiter de politie judiciara din cadrul aceluiasi serviciu teritorial, actionand in mod coordonat in scopul comiterii infractiunilor de cercetare abuziva, represiune nedreapta, influentarea declaratiilor, inducerea in eroare a organelor judiciare, fals intelectual si uz de fals", explica magistratii.In plus, Ghita a depus in copie mai multe declaratii date de denuntatorii si martorii din dosarele sale, care au fost audiati in dosarele aflate pe rolul Sectiei de investigare a magistratilor, in decembrie 2018 si ianuarie 2019.Acestia "au relatat rezumativ atat despre modalitatile in care decurgeau audierile, cat si ca au fost folositi pentru a falsifica probe, amenintati cu pierderea libertatii lor sau a membrilor de familie pentru a-l denunta pe Sebastian Ghita impotriva caruia au fost deschise mai multe dosare penale cu scopul de a fi arestat preventiv dupa pierderea imunitatii conferite de calitatea de deputat inclusiv referitor la presupusa implicare sub forma traficului de influenta pentru incheierea unor contracte oneroase".Fostul deputat este cercetat in trei anchete la DNA si are doua dosare pe rolul instantelor, in care a fost achitat in faza de fond.Instantele din Romania au emis pe numele acestuia mai multe mandate de arestare, dar, rand pe rand, acestea au fost anulate toate.Citeste si despre plangerea penala depusa impotriva lui Ghita, dupa ce i-a amenintat pe protestatarii #rezist cu bataia , dar si despre decizia lui de a candida la alegerile europarlamentare din luna mai