Plangere penala impotriva lui Ghita, dupa ce i-a amenintat pe protestatarii #rezist cu bataia

"Ieri acest infractor a amenintat cu bataia protestatarii care au fost in fata Ministerului de Justitie si a altor institutii publice. A promis ca aduce el oameni de la PRU care ii vor alunga de pe strazi, prin bataie, pe cei care militeaza pentru justitie.Noi am protestat (pasnic) la Ministerul de Justitie. Asa cum au facut-o mii de cetateni la protestul de acum vreo 10 zile (cel cu marsul) . Asadar, amenintarea ne vizeaza direct. Am depus acum cateva minute plangerile penale", a anuntat pe Facebook Catalin Tenita Acesta a mentionat ca nu cere nimanui sa le urmeze exemplul, dar a dat cateva indicatii pentru cei care vor, totusi, sa o faca."Nu o sa cerem nimanui sa ne urmeze. Mai ales intr-o tara in care amenintarile cu violenta fizica sunt proferate pe posturi publice de televizune. Nu cerem nimanui sa isi riste siguranta fizica sau sa fie terfelit de posturile de televiziune ale acestui infractor.Dar daca totusi cineva simte ca postatul pe Facebook e insuficient, daca cineva crede ca aceste amenintari publice trebuie cercetate de justitie, atunci poate face si el o plangere penala, in nume propriu.1. Aici este modelul. Il descarcati si il completati cu datele voastre:2. Aici este proba materiala. Filmul. Il descarcati si il copiati pe un CD.3. Mergeti si depuneti la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 (Str. Scaune nr. 1-3, sectorul 3, Bucuresti Tel.: 021.206.62.60; 021.313.98.40;) ", a notat el.Amintim ca luni seara Sebastian Ghita a amenintat la Romania TV protestatarii"Daca ii mai prindem pe strazi pe bandele #rezist, cum i-am vazut astazi la Ministerul Justitiei, s-ar putea sa se intalneasca cu niste cetateni de la PRU, care sa le dea niste suturi in fund si sa-i trimita acasa, ca daca Politia nu-i trimite acasa o sa-i trimitem noi (...) Facem ca oriunde.Daca avem o lege si o institutie si Politia nu face nimic, ca nu se poate sa sparga geamuri si sa-l bata pe ministru sau judecator. Asta curand se va termina! Daca politia nu-i ia de pe strazi, o sa ne luam la bataie cu ei", a spus Sebastian Ghita.Si in mesajul transmis de Sebastian Ghita la lansarea candidatilor PRU acesta a amintit de protestatarii #rezist. "Azi bandele Rezist sunt lasate sa atace judecatori si ministri si sa se urce pe gardurile Parlamentului!", a spus el atunci, lasand sa se inteleaga ca va face ceva in acest sens daca va fi ales.A.G.