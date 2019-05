Plangere penala impotriva sefilor Sectiei Speciale: Acuzatii grave aduse Adinei Florea si lui Gheorghe Stan

Lacunele legislative

Sursele citate au explicat ca plangerea facuta impotriva celor doi procurori a fost insotita de inregistrari, marturii si inscrisuri care ar atesta ca Sebastian Ghita si apropiatii acestuia au coordonat o grupare formata din oameni politici, magistrati, inspectori judiciari, oameni de media, pentru a fabrica probe impotriva procurorilor DNA Ploiesti si a fostei sefe DNA, Laura Codruta Kovesi.De altfel, modul in care Sectia Speciala a administrat probatoriul intr-unul din dosarele Laurei Codruta Kovesi este pus sub semnul intrebarii si prin prisma deciziei Inaltei Curti, care a decis ridicarea controlului judiciar in dosarul aducerii in tara a lui Nicolae Popa.Inalta Curte a desfiintat dur toate acuzatiile aduse fostei sefe DNA. Despre fiecare dintre acuzatiile aduse, adica luare de mita, abuz in serviciu si marturie mincinoasa, judecatorul Inaltei Curti stabileste ca "", iar controlul judiciar a fost nelegal.Potrivit noilor modificari legislative facute la Legile Justitiei de coalitia PSD-ALDE, dosarele in care sunt implicati magistrati sunt anchetate de Sectia Speciala, asa ca aceasta plangere penala facuta de Lucian Onea urmeaza sa fie solutionata de subordonatii lui Stan si Florea.Chiar Onea ar fi sesizat acest aspect procurorului general. Plangerea a fost depusa in luna aprilie 2019 la Parchetul General si a fost reclamat si faptul ca nu poate fi solutionata de subordonatii lui Stan si Florea, din cauza deO plangere similara impotriva Adinei Florea si a lui Gheorghe Stan a facut si fostul procuror Mircea Negulescu, care a lucrat la DNA Ploiesti.Ziare.com a solicitat un punct de vedere privind stadiul acestor sesizari penale.Surse judiciare au explicat pentru Ziare.com ca in plangerea penala se arata ca acest grup infractional organizat ar fi fost condus de fostul deputat PSD, Sebastian Ghita, fostul deputat PSD, Vlad Cosma, si deputatul PSD, Andrea Cosma.Miza acestui grup ar fi fost blocarea anchetelor DNA si razbunarea impotriva procurorilor de la DNA Ploiesti care i-au anchetat, iar tinta finala era fosta sefa DNA, Laura Codruta Kovesi.Intr-o discutie telefonica din ianuarie 2018, unul dintre afaceristii apropiati de aceasta grupare ii spunea unui procuror de la DNA Ploiesti intregul plan mediatic si tintele.- "Intra si Ghita la Belgrad, in direct, s-a dus Voiculescu acolo, adica e o chestiune ampla care e numa' de DNA Ploiesti";- "Am inteles ca na, e de amploare, daca s-a deplasat Voiculescu la Belgrad, pentru asta...";- "Ca sa dea in DNA Ploiesti";- "Sa ajunga la Kovesi";- "Sa va distruga";- "Si concluziile ajung la Kovesi ca de aia s-a dus Voiculescu ca vor sa ... habar n-am ... stiu doar ca o sa le dea drumu' la Antena 3, la Gadea, ori pe 30, ori pe 31, tot se duc fac repetitii";- "Adica nu e o situatie de cancan, ca vor sa dea niste inregistrari, ideea e sa-l distruga pe domnul Onea, sa ajunga la Kovesi daca e si Voiculescu bagat si Ghita in treaba asta, e o chestiune mai serioasa, nu e facuta doar asa de Vladut".Pentru a-si atinge scopul, aceasta grupare ar fi cooptat politisti, procurori, politicieni si afaceristi din Prahova, care erau la randul lor cercetati de DNA Ploiesti."In plangere se arata ca intr-o prima faza, gruparea a actionat pe doua cai.In al doilea rand, au fost cooptate si alte persoane cercetate de DNA, care au aderat la acest grup infractional", explica surse judiciare.Sebastian Ghita ar fi pus la dispozitie postul sau de televiziune si ar fi convins si alti patroni sa faca acelasi lucru. In plus, acesta ar fi trucat mai multe inregistrari video si audio pe care le-a prezentat opiniei publice.Roluri cheie in aceasta grupare ar fi avut Vlad si Andreea Cosma, care se duceau in studiourile de televiziune.Potrivit plangerii, la aceasta grupare ar fi aderat mai multe persoane cercetate de DNA Ploiesti. Acestea au aparut in emisiuni TV, au facut plangeri impotriva procurorilor DNA dar, cel mai important lucru,Declaratiile facute de acestea ar fi fost unele mincinoase."Onea face trimitere in plangerea sa la mai multe persoane anchetate sau trimise in judecata de DNA Ploiesti", sustin sursele citate.- Procurorul Liviu Tudose si politistul Constantin Ispas, judecati intr-unul din dosarele lui Sebastian Ghita;- Fostul primar al orasului Ploiesti, Iulian Badulescu, judecat pentru luare de mita de la Sebastian Ghita;- Adrian Ionut Radulescu, ofiter DGA si fost adjunct al IJP Prahova, judecat pentru coruptie intr-un dosar DNA Ploiesti;- Cristinel Toader, fost sef al Politiei Locale Ploiesti si Emanoil Saghel, fost ofiter BCCO, judecati in dosare instrumentate de DNA Ploiesti.In cazul Adinei Florea, plangerea vizeaza modul in care aceasta s-a autoinvestit cu toate dosarele deschise ca urmare a plangerilor facute de Sebastian Ghita sau apropiati ai acestuia."In plangere se arata ca Florea nu a respectat dreptul la aparare al procurorilor de la DNA Ploiesti si ar fi ignorat mai multe probe, le-ar fi cerut mai multor martori audiati in alte cauze sa faca plangeri penale si ar fi solicitat public unor persoane audiate la DNA Ploiesti sa depuna plangeri sau sa colaboreze cu ea," explica sursele citate.In cazul lui Stan, plangerea penala vizeaza inclusiv activitatea anterioara, de adjunct al Inspectiei Judiciare, in care a dispus sesizarea din oficiu in peste 30 de lucrari promovate impotriva lui Onea, precizeaza sursele citate.Scopul ar fi fost acela de a impiedica procurorii DNA sa-si faca anchetele pe care le instrumentau si in care erau implicati mai multi membri ai gruparii Ghita.Asta in contextul in care o parte din actele nepublice ale Inspectiei Judiciare erau prezentate la Antena 3 sau Romania TV.Dupa numirea la sefia SIIJ, Stan ar fi continuat acest lucru. In plus, ar fi sustinut-o pe Adina Florea in demersurile sale.