Politia infirma acuzatiile lui Ghita: Factura pentru transportul lui Nicolae Popa a fost achitata de IGPR

Care este procedura de extradare

Cum s-a dat contractul

Factura, achitata

Ziare.

com

Politistii au purtat negocierile cu trei operatori economici de profil in acest caz, criteriul de atribuire fiind pretul cel mai scazut, anunta Politia Romana, intr-un comunicat de presa remis martiPrecizarile vin dupa ce fostul deputat Sebastian Ghita a facut o plangere penala pe numele fostei sefe a DNA, Laura Codruta Kovesi. Fostul parlamentar sustine ca Kovesi i-ar fi cerut sa plateasca avionul pentru aducerea in tara a lui Nicolae Popa. Potrivit omului de afaceri, factura prin care a fost platit avionul a iesit la iveala de curand, documentele fiind descoperite printr-un control al Antifraudei.Potrivit Politiei Romane, Inspectoratul General al Politiei Romane, prin Centrul de Cooperare Politienesca Internationala, are atributia legala de escortare din statul solicitat, in Romania, a persoanei extradate si de predare a acesteia autoritatilor competente romane in vederea incarcerarii."Preluarea persoanei extradate se realizeaza in baza unei decizii definitive a autoritatii judiciare competente din statul solicitat, decizie care se comunica Ministerului Justitiei din Romania.Termenele de preluare sunt stabilite de comun acord cu autoritatile statului solicitat, preluarea efectiva avand loc dupa ce sunt indeplinite toate conditiile logistice, acestea variind in functie de mai multi factori (ex: destinatia) ", arata comunicatul IGPR.In ceea ce priveste achizitionarea de servicii in domeniul transportului aerian pentru aducerea in tara a lui Nicolae Popa in anul 2011, condamnat intr-un dosar penal si pentru care era emis un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, procedura a fost derulata de catre Ministerul Afacerilor Interne, prin structura de specialitate, conform prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 privind achizitiile publice."Negocierile au fost purtate cu trei operatori economici de profil, criteriul de atribuire fiind pretul cel mai scazut. In acest caz, a fost declarat castigator operatorul economic SC Ion Tiriac Air SRL, iar serviciile achizitionate au vizat transportul de pasageri, pe ruta Bucuresti - Jakarta si retur", se arata in comunicat.Semnarea contractului de prestare servicii si decontarea acestuia au intrat in sarcina Politiei Romane. Contractul, in valoare 234.207,30 de lei, a fost semnat de Inspectoratul General al Politiei Romane, la data de 14 aprilie 2011.Politistii mai precizeaza ca operatorul economic a emis factura fiscala, la data de 21 aprilie 2011, aceasta fiind achitata de IGPR, prin ordin de plata, la data de 29 aprilie 2011."Avand in vedere faptul ca legislatia in vigoare la data respectiva stabilea in sarcina institutiei obligativitatea de a face public anuntul de atribuire in termen de 45 de zile, la data de 26.05.2011, anuntul de atribuire nr. 107.978/26.05.2011, aferent achizitiei in cauza, a fost publicat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice", mai arata IGPR.Potrivit sursei citate, toate documentele mai sus mentionate au fost inaintate Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, iar informatii pe acest subiect au mai fost comunicate public, la data de 9 ianuarie 2017, prin remiterea unui comunicat de presa.I.S.