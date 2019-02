Procurorii DNA sunt scosi din procesele in care sunt judecati magistrati. Cele mai cunoscute dosare: Ghita, Bica si Hrebenciuc

Cazurile celebre

Ziare.

com

De la caz la caz, in aceste dosare vor intra procurori din cadrul parchetului de pe langa instanta investita cu judecarea cauzei. Investirea instantelor cu judecarea unui dosar se face in functie de calitatea persoanelor inculpate sau infractiunea judecata. In functie de aceste date, cazurile pot ajunge la judecatorii, tribunale, curti de apel sau Inalta Curte.Decizia luata de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept poate fi considerata inedita, in contextul in care era solicitat sa lamureasca ce procurori de sedinta vor intra in salile de judecata, intr-un dosar instrumentat de DNA in care apare un magistrat - un procuror de la DNA sau de la nou creata Sectie de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ)?Cele mai cunoscute astfel de cazuri sunt pe rolul Inaltei Curti. In aceste procese, procurorul DNA urmeaza sa fie inlocuit cu un procuror de la Parchetul General., fost procuror-sef DIICOT - caz aflat in faza de contestatie in anulare;,fost deputat PSD - cazul in care sunt judecati fostii sefi ai parchetului din Prahova, procurorii Liviu Tudose si Aurelian Mihaila;, procuror de la Parchetul General si fost director la Institutul National de Expertize Criminalistice., fosti parlamentari. In acest dosar sunt judecati doi magistrati de la Tribunalele Covasna si Brasov, Lorand Ordog si Roxana Adam, sotia lui Ioan Adam.