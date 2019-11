Procurorul DNA cere sesizarea CJUE in procesul in care Sebastian Ghita e acuzat de dare de mita

Badescu cere rejudecare

Ghita, nemultumit de decizia CCR

Ghita si Badescu, achitati

Procurorul DNA a cerut sesizarea CJUE si suspendarea procesului, in timp ce avocatii lui Sebastian Ghita si Iulian Badescu au solicitat rejudecarea cazului.Totul a inceput luni dimineata, cand vicepresedintele Inaltei Curti, Iulian Dragomir, a aratat avocatilor ca CCR a motivat decizia in cazul completurilor specializate de 3 judecatori.," a spus magistratul.Procurorul DNA din sala de judecata, Marius Vartic, a sustinut ca practica Inaltei Curti este neunitara in acest caz.Asta dupa ce Inalta Curte in unele cazuri a sesizat CJUE cu privire la deciziile CCR - Constantin Nita, Darius Valcov sau al Elenei Udrea (Gala Bute)- in cazul deciziei CCR privind completurile de 5 judecatori, iar in alte procese a decis rejudecarea de la zero a dosarelor: CET Govora - Dan Sova sau cel in care este judecat milionarul Horia Simu.Marius Vartic a cerut sesizarea CJUE cu cele 4 intrebari preliminare.", spune magistratul.Procurorul solicita sesizarea CJUE si suspendarea procesului pana cand instanta europeana o sa raspunda la intrebarile preliminare.Aparatorul lui Iulian Badescu solicita respingerea sesizarii CJUE.", spune avocatul.Acesta a cerut ca dosarul sa fie trimis la Tribunalul Prahova, deoarece Sebastian Ghita nu mai este deputat, caz in care atragea competenta Inaltei Curti.Avocatul lui Sebastian Ghita cere respingerea cererii ca inadmisibila."Rolul CJUE nu este de a oferi solutii interpretative, ci de a analiza incidenta problemelor de drept european", spune acesta.Potrivit avocatului, CCR nu trebuia sa arate care este calea de urmat in astfel de cazuri, trimiterea cauzelor la rejudecare, iar aceste lucruri sunt stabilite in Codul de Procedura Penala."O astfel de solutie ne prejudiciaza, in cazul nostru, care am avut achitare in fond," spune avocatul.Aparatorul lui Ghita sustine ca, in cazul in care se decide rejudecarea cazului, solutia corecta este trimiterea dosarului la instanta care a pronuntat decizia, Inalta Curte, si nu la Tribunalul Prahova.Completul de judecata in acest caz este format din Iulian Dragomir, Simona Nenita, Constantin Epure, Marius Foitos si Ionut Matei.Sebastian Ghita si Iulian Badescu au fost achitati in acest dosar, in septembrie 2017, de un complet de 3 judecatori de la Inalta Curte.In iulie 2019, CCR a stabilit ca procesele de coruptie judecate in faza de fond de completuri de 3 judecatori de la Inalta Curte vor fi rejudecate de completuri specializate in judecarea faptelor de coruptie.