Reincep audierile in dosarele lui Ghita: Vlad Cosma spune ca fostul ministru PSD Cazanciuc stia din 2014 ce se intampla la DNA Ploiesti

Inalta Curte a decis achitarea lui Ghita si a lui Badescu in acest caz , dar procurorii DNA au declarat apel. Cazul este pe rolul completului de 5 judecatori din noiembrie 2017 si era aproape de pronuntare, cand a intervenit schimbarea de completuri decisa de CCR. Au urmat cateva luni pana s-a stabilit noul complet, iar astazi a fost audiat primul martor, Vlad Cosma.Sebastian Ghita mai are un proces la completul de 5 judecatori de la Inalta Curte, cel in care este judecat alaturi de fosti sefi de parchete si politie din Prahova. In prezent, fostul deputat PSD este fugit in Serbia, iar pe numele lui este emis un mandat de arestare in lipsa in dosarul "Asesoft-Teamnet".Procurorul DNA in acest caz este Marius Vartic, fost sef al Departamentului pentru lupta antifrauda (DLAF), cel care intra ca procuror de sedinta si in procesul Angajarilor fictive din Teleorman - Liviu Dragnea.Marius Vartic a revenit la DNA in octombrie 2018, dupa ce Toni Grebla a fost pus sef la SGG, el fiind procurorul care l-a trimis in judecata.Marius Vartic a abordat astazi o strategie inedita la audierea lui Vlad Cosma, a incercat sa arate ca fostul deputat PSD a declarat razboi deschis procurorilor DNA, care au realizat ancheta in acest caz - Lucian Onea si Giluela Deaconu - iar, pe de alta parte, e prieten cu Sebastian Ghita. Astfel declaratia fostului deputat ar fi subiectiva.De altfel, fostul deputat PSD Vlad Cosma a explicat ca nu-si mentine o serie de declaratii date la DNA, Parchetul Curtii de Apel (PCA) Ploiesti si Inalta Curte si i-a acuzat pe procurori ca l-ar fi intimidat."Declaratiile date la PCA Ploiesti, la procurorul Mircea Negulescu, si la DNA, la procurorii Giluela Deaconu si Lucian Onea, au fost date sub constrangere si nu corespund adevarului. La Inalta Curte, cand am fost audiat, in spatele camerei video () era comisarul Gabriela Florea, care pe tot parcursul audierii mi-a suflat ce sa raspund si m-a influentat", povesteste Vlad Cosma."De ce nu a adus la cunostinta completului de 3 judecatori ca a fost constrans?", l-a intrebat procurorul DNA.Vlad Cosma a recunoscut ca nu a spus nimic de presiunile de la audieri, insa sustine ca argument ca a fost supus la o astfel de atitudine ca a fotografiat-o pe Gabriela Florea.Procurorul DNA a vrut sa afle mai multe detalii privind "constrangerile" la care ar fi fost supus Cosma, de cand au avut inceput si cand s-au terminat.", a fost o alta intrebare a procurorului Marius Vartic.", spune Cosma, fara a raspunde practic la intrebare.Fostul deputat PSD a explicat ca aceste lucruri au fost dezvaluite din propria sa initiativa in fata Inspectiei Judiciare, Parchetului General si in anul 2014, cand a fost in audienta la ministrul Justitiei, Robert Cazanciuc (PSD).", a mai explicat Cosma relatia cu fugarul Ghita.Completul de 5 judecatori a stabilit urmatorul termen pe 1 aprilie, cand vor fi audiati cinci martori.