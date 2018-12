Sebastian Ghita a anuntat ca a facut o plangere penala pe numele lui Kovesi. Ce acuzatii ii aduce

Ziare.

com

"Dupa ce am prezentat statului roman toate elementele privin activitatea infrationala a acestui grup Onea - Kovesi, am vazut ca nimic nu s-a intamplat si ca tot ce face acest grup, dosare fabricate, este ascuns, pitit. Ce m-a facut sa fac aceasta plangere este ca aceasta sectie de urmarire a magistratilor permite cetatenilor sa prezinte probe", a declarat Sebastian Ghita, duminica, la Romania TV.Fostul deputat a facut denuntul impotriva Laurei Kovesi la inceputul saptamanii, iar deja se fac audieri in acest caz.La inceputul lui 2017, Sebastian Ghita sustinea ca o firma de constructii din Ploiesti, care a primit bani de la Asesoft, a fost cea care a platit avionul pentru aducerea in tara a lui Nicolae Popa, din Jakarta, la cererea lui Kovesi si a statului."La cererea lui Kovesi, o firma de constructii din Ploiesti, care a primit bani de la Asesoft, a fost cea care a platit avionul pentru aducerea domnului Nicolae Popa din Indonezia. Realitatea este ca o firma privata, la cererea statului roman, a platit 200.000 de euro pentru a fi adus cel care a falimentat FNI si care a furat sute de mii de oameni. O intreb pe doamna Kovesi: ce fel de operatiune o fi asta? Oare suntem vinovati de spalare de bani? E doar dansa sau sunt doar eu? Am actionat eu in numele statului roman?", a spus atunci Sebastian Ghita.La acel moment, Politia Romana a anuntat ca pentru aducerea in tara, cu avionul, a lui Nicolae Popa au fost purtate negocieri cu trei operatori economici de profil, castigand oferta cea mai mica. Precizarile au venit dupa ce Parchetul instantei supreme a transmis ca Nicolae Popa, care a plecat din tara in 2000, a fost adus in Romania din Indonezia, in 2011, de catre Politia Romana, institutie care a achitat integral transportul.Nicolae Popa a fost condamnat in lipsa la 15 ani de inchisoare, pentru frauda, in anul 2006, alaturi de Ioana Maria Vlas, in legatura cu prabusirea Fondului National de Investitii.Popa a fost arestat in 2 decembrie 2009 de catre autoritatile indoneziene si a fost adus in tara din Indonezia in 22 aprilie 2011, presa relatand la acea vreme ca a fost adus in Romania cu "o cursa privata".Nicolae Popa a fost eliberat la sfarsitul lui august 2017.