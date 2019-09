Sebastian Ghita cere despagubiri de 1 milion de lei de la procurorii Onea si Negulescu

Ziare.

Potrivit cererii formulate de fostul deputat si consultata de G4media , Ghita, care a parasit Romania in timp ce se afla sub control judiciar, solicita 1 milion de lei reprezentand "despagubiri materiale pentru repararea prejudiciului nepatrimonial produs si imputabil celor doi inculpati", in contextul in care cei doi fosti procurori DNA au fost trimisi in judecata de Sectia Speciala pentru ca l-ar fi determinat pe fostul deputat PSD Vladut Cosma sa contrafaca probe impotriva lui Ghita."Acest prejudiciu consta in afectarea grava si semnificativa a drepturilor mele nepatrimoniale (dreptul la onoare, la reputatie, demnitate si imagine etc) ", sustine fostul deputat in cerere.Acesta se plange ca, "in pofida mediatizarii activitatii nelegale desfasurate de cei doi inculpati", este preceput inca drept de opinia publica ca "un infractor de 'rang inalt'".