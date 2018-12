Sebastian Ghita revine, dupa ce Politia l-a contrazis: Si eu, si Politia Romana spunem adevarul

Ziare.

"Politia Romana nu minte cu nimic atunci cand spune ca a platit integral factura emisa de catre Tiriac Air pentru cursa de Jakarta in valoare de 52.000 de euro. Nici eu, Sebastian Ghita, nu mint cand spun ca o firma din Ploiesti a platit, la rugamintea mea, 68.000 de euro, la cererea Laurei Kovesi, tot pentru aceeasi cursa. Am explicat de ce Kovesi se grabea precum si faptul ca o plata de peste 52.000 de euro facuta de Politie ar fi durat mult ca procedura si ar fi avut nevoie de suplimentari bugetare", a spus Sebastian Ghita, potrivit RomaniaTV.Potrivit fostului deputat, costul inchirierii avionului folosit de Tiriac Air a fost de 4.000 de euro pe ora, iar suma totala necesara cursei Bucuresti-Jakarta a fost acoperita de Politie, cu o parte, si de o firma din Ploiesti, pe de alta parte."O cursa Bucuresti-Jakarta dureaza 17 ore dus si 17 ore intors. In total, vorbim de 34 de ore de zbor. Costul inchirierii unui avion GulfStream G200, precum cel folosit de catre Tiriac Air, este de 4.000 de euro pe ora. Asadar, cu reduceri cu tot, cursa a costat peste 120.000 de euro. 52.000 de euro platiti de Politie, iar 68.000 platiti la cererea Laurei Kovesi de catre mine. Si eu, si Politia Romana spunem adevarul.Doar doamna Kovesi minte, ca de obicei, prin omisiune. Sunt convins ca procurorii de la Parchetul General vor face lumina si vor gasi rapid adevarul. Facturile, ordinele de plata, jurnalele de bord ale avioanelor, toate acestea sunt probe si au fost gasite de catre procurori. Sunt multi martori care cunosc situatia", a mai spus Sebastian Ghita.Precizarile vin dupaa ce IGPR a anuntat ca Politia Romana a negociat cu trei operatori economici in 2011 aducerea lui Nicolae Popa in tara, criteriul de atribuire fiind pretul cel mai scazut, si a semnat pe 14 aprilie 2011 si achitat un contract in valoare de 234.207,30 de lei in acest sens.Negocierile au fost purtate cu trei operatori economici de profil, criteriul de atribuire fiind pretul cel mai scazut, precizeaza Politia Romana."In acest caz, a fost declarat castigator operatorul economic S.C. ION TIRIAC AIR S.R.L., iar serviciile achizitionate au vizat transportul de pasageri, pe ruta Bucuresti - Jakarta si retur. Semnarea contractului de prestare servicii si decontarea acestuia au intrat in sarcina Politiei Romane. Contractul, in valoare 234.207,30 de lei, a fost semnat de Inspectoratul General al Politiei Romane, la data de 14.04.2011. Operatorul economic a emis factura fiscala, la data de 21.04.2011, aceasta fiind achitata de I.G.P.R., prin ordin de plata, la data de 29.04.2011", transmite Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR).Sebastian Ghita sustine ca Laura Codruta Kovesi i-ar fi cerut sa plateasca avionul pentru aducerea in tara a lui Nicolae Popa. Potrivit omului de afaceri, factura prin care a fost platit avionul a iesit la iveala de curand, documentele fiind descoperite printr-un control al Antifraudei.Nicolae Popa, condamnat la 10 ani si patru luni de inchisoare in dosarul prabusirii FNI si eliberat conditionat anul trecut, a ajuns, marti, la Parchetul General, pentru a fi audiat dupa denuntul depus de Sebastian Ghita la Sectia de ancheta a magistratilor contra Codrutei Kovesi.