"Instanta suprema din Serbia refuza cererea de extradare a lui Sebastian Ghita - presa"

Plecat de 1 an si 6 luni

Ziare.

com

Prin aceasta decizie, Inalta Curte de Justitie din Belgrad a admis ca, in luna iunie, prin decizia Directiei pentru Azil a Ministerului sarb de Interne, Sebastian Ghita a devenit eligibil pentru azil in Serbia, "", informeaza agentia Tanjug, citata de publicatia Kurir.Documentatia in acest caz a fost trimisa deja Curtii de Apel din Belgrad care, dupa audierea procurorului si a avocatului lui Sebastian Ghita, poate confirma, revoca sau anula decizia.Decizia definitiva privind extradarea va fi transmisa Ministerului de Interne, care o va comunica Romaniei.Sebastian Ghita a plecat din tara in noaptea de 19 spre 20 decembrie 2016 si a fost prins la Belgrad in 14 aprilie 2017. Fostul deputat PSD a fost arestat de autoritatile sarbe timp de doua luni pentru posesie de documente falsificate si a fost eliberat pe cautiune. Ghita este cercetat sau judecat in cinci dosare penale, iar pe numele lui exista un mandat de arestare emis in lipsa.In 7 iunie, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, declara ca statul roman se afla in procedura de extradare in cazurile Sebastian Ghita si Elena Udrea, in cazul lui Ghita fiind facuta cererea de extradare si transmise completarile solicitate de Serbia.