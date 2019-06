Surse: Sectia Speciala condusa de Gheorghe Stan a retras apelul in dosarul lui Sebastian Ghita

Scapa de acuzatii?

Situatie similara cu procesul Romsilva

ICCJ a sesizat CCR

Ziare.

com

Gheorghe Stan urmeaza sa-si inceapa activitatea la CCR din 15 iunie, functie pe care a obtinut-o la propunerea PSD.a solicitat Parchetului General un punct de vedere cu privire la aceasta informatie, in momentul in care acesta va veni, il vom publica.Sebastian Ghita si cei judecati in acest dosar au fost achitati in faza de fond a procesului. Este vorba de Liviu Tudose, fost procuror general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti; Viorel Dosaru, fost sef al Inspectoratului de Politie Judetean Prahova; Constantin Ispas, ofiter de politie, si Aurelian Constantin Mihaila, fost procuror.Retragerea apelului DNA ar insemna ca decizia de achitare sa ramana definitiva.Urmatorul termen din proces este stabilit pe 23 septembrie.Practic este vorba de o situatie similara ca in dosarul Romsilva-Viorel Hrebenciuc, unde Gheorghe Stan a retras apelul DNA.Solicitarea a fost facuta in baza unui articol recent introdus in legislatie prin OUG 7/2019 promovata de fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, care permite Sectiei Speciale sa retraga apelurile in dosarele in care sunt judecati si magistrati.Completul care judeca dosarul Romsilva - Viorel Hrebenciuc a sesizat ieri CCR cu exceptia de neconstitutionalitate a acestui articol.Este vorba de art. 88 ind.8 alin.1 lit. d) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara.(1) Atributiile Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie sunt urmatoarele:d)Atat OUG 7/2019, cat si OUG 90/2018 au fost promovate de fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader.