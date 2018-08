Toader da vina pe procurorii DNA pentru ca Serbia refuza sa-l extradeze pe Sebastian Ghita

Ziare.

"Ministerul Justitiei (MJ) primeste de la instanta de judecata documentele necesare cererii de extradare. MJ le transmite catre tara de unde urmeaza a fi extradat, dar instanta de judecata, de exemplu din Serbia, nu judeca dupa cererea noastra, ci judeca dupa piesele dosarului, dosar care are o parte de urmarire penala si o parte a instantei de judecata", a declarat Tudorel Toader.Acesta a precizat ca "Ministerul indeplineste procedura de solicitare a extradarii, dar fondul dupa care judecatorul din strainatate apreciaza si stabileste 'Da' sau 'Nu' e cel din dosarul cauzei".Curtea de Apel de la Belgrad a respins definitiv, miercuri, cererea de extradare a fostului deputat PSD, mentinand decizia din luna iulie pronuntata de Curtea Suprema.In 27 iulie, Curtea Suprema a Serbiei a respins solicitarea Ministerului roman al Justitiei privind extradarea lui Sebastian Ghita, precizand ca Ministerul de Interne sarb i-a acordat lui Ghita azil, considerand ca acesta este persecutat din ratiuni politice.Fostul deputat PSD Sebastian Ghita a declarat, dupa ce Curtea de Apel din Belgrad a respins definitiv cererea autoritatilor romane privind extradarea sa, ca nu are planuri de a reveni in Romania si nici de a activa in politica.