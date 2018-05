Un deputat a depus marturie cu identitate protejata la Inalta Curte: Ghita a venit la mine si m-a rugat sa am grija cum votez cererea de arestare

Audierea

Inalta Curte a stabilit astazi ca avocatii si procurorul DNA sa vina pregatiti la urmatorul termen, pe 21 mai, pentru a pune concluziile finale in acest proces. Dosarul este pe rolul instantei din iunie 2016.Parlamentarul a primit pseudonimul "Valentin Enescu" si a fost audiat prin video-conferinta, vocea sa fiind distorsionata, iar fata blurata.Deputatul a dat detalii despre cat de mare ar fi fost influenta lui Sebastian Ghita, la nivelul fostului premier, Victor Ponta, legat de promovarea in functie a fostului sef al IPJ Prahova, Viorel Dosaru, inculpat in acest caz.Parlamentarul a mai dat detalii despre cum a perceput votul din Camera Deputatilor, din 30 martie 2016, atunci cand s-a pus in discutie cererea DNA de incuviintare a arestarii preventive a lui Sebastian Ghita. Cererea procurorilor a fost respinsa cu 107 voturi "pentru", 176 "impotriva" si o abtinere.Ce stiti de puterea de decizie a lui Ghita, putea influenta ceva in cazul lui Viorel Dosaru?Era foarte apropiat de primul ministru Victor Ponta, cat era prim ministru. Nu imi aduc aminte daca la data la care am dat declaratie Ponta mai era premier.Ce influenta putea avea Ghita in perioada mandatului?Dat faptului ca Ghita avea un post de TV, Romania TV, pentru noi deputatii era un om foarte influent. Asa l-am perceput. Cand a fost in Parlament solicitarea de arest a lui Ghita. In ziua aia statea de vorba cu o parte din colegii din Parlament si apoi a venit si la mine. Era prima data cand venea la mine. M-a rugat sa am grija cum votez. M-a rugat sa votez cum cred eu, dar sa am grija ca cei care il urmaresc sunt niste golani.Ce v-a determinat sa credeti ca discutia pe care o avea cu colegii de Parlament era despre cererea de arestare? Ati vazut asta in mod explicit?Am dedus acest aspect. Nu stiu in mod expres, nu am auzit in mod nemijlocit. De obicei, domnul Ghita nu prea statea de vorba cu ceilalti colegi parlamentari. Aceasta deductie se bazeaza si pe faptul ca, in acea zi, a venit la mine si mi-a cerut sa votez asa cum cred eu.Ce s-a mai intamplat in ziua respectiva?In acea zi m-a surprins ca. Au mai fost cazuri la alte voturi cand erau persoane care incercau sa faca asta, dar presedintele de sedinta le cerea sa coboare, pentru ca nu au voie sa filmeze votul, fiind secret.Daca se vota, ce putea sa se intample? Ce putea sa faca Ghita?Sa vada pe fiecare.Si care era problema?Ma refer strict la persoane. Automat, putea sa te denigreze prin intermediul postului sau de televiziune. Absolut, ca politician erai un om mort.Si daca te stiai integru, care era problema?Nu conteaza, ca la televiziuni se spun multe neadevaruri despre politicieni.Si care erau consecintele?Daca doreai sa candidezi, aveai putine sanse. Daca un politician este denigrat continuu, nu mai este votat.Cum ati perceput acest vot televizat? V-a fost teama?Da, mi-a fost teama. Efectiv.Deci ati votat asa cum ati considerat?Da!Cunoasteti in mod direct daca Ghita a influentat promovarea in functie a vreunei persoane?Nu, nu cunosc.Dupa intrebarile instantei, au urmat cele puse de DNA si de avocatul lui Ghita.Inculpatul Sebastian Ghita era in masura sa influenteze numirea unor persoane?Respingem intrebarea, duce la speculatii, aceasta referire a fost in mod punctual dezbatuta.Filmarea era televizata sau era facuta in interes personal?Nu era cu sigla RTV, cred ca era privata.Pe ce se bazeaza cand spune ca RTV era a lui Ghita?Este o deductie. Nu cunosc asta in mod nemijlocit.Procesul a fost amanat pentru 21 mai, dupa ce avocatii si procurortul DNA au solicitat noi probe si acte in circumstantiere. Instanta le-a atras atentia tuturor partilor sa vina pregatiti pentru a pune concluziile finale in acest caz.Fostul deputat Sebastian Ghita a fost trimis, in 2016, in judecata de procurorii DNA, fiind acuzat de doua infractiuni de dare de mita, cumparare de influenta, spalare de bani, santaj, doua infractiuni de folosire de informatii ce nu sunt destinate publicitatii si conducerea unei masini fara permis.Alaturi de Sebastian Ghita au mai fost trimisi in judecata Liviu Tudose, la data faptelor procuror general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, sub acuzatiile de luare de mita si folosirea de informatii ce nu sunt destinate publicitatii, Viorel Dosaru la data faptelor sef al IPJ Prahova, pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita, favorizarea faptuitorului, trafic de influenta si folosirea de informatii care nu sunt destinate publicitatii, Constantin Ispas, ofiter de politie si Aurelian Constantin, la data faptelor procuror general adjunct al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti pentru savarsirea infractiunilor de cercetare abuziva si folosirea de informatii care nu sunt destinate publicitatii.