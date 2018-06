Cosma si-a retras toate declaratiile dintr-unul din dosarele lui Ghita: Am fost constrans, amenintat si santajat de cei de la DNA Ploiesti

Vlad Cosma: Atac la DNA

"Mi l-a dictat Negulescu"

Sustine ca a fost escortat de politist

Nu stie nimic despre relatia Ghita-Asesoft

Acuzatiile DNA

Procesul in care DNA contesta achitarea lui Sebastian Ghita si a lui Badescu a fost amanat pentru data de 24 septembrie. Atunci urmeaza sa fie citat cu mandat de aducere afaceristul Razvan Alexe. Completul de 5 judecatori din acest caz este format din: Mirela-Sorina Popescu (presedinte), Aida Popa, Anca Alexandrescu, Lucia Rog si Simona Cirnaru.La termenul de astazi, Vlad Cosma a explicat instantei ca nu stie nimic de aceasta afacere. In plus, el a aratat ca isi retrage toate declaratiile din acest acest caz, care ar fi fost facute la dictarea fostului procuror Mircea Negulescu. Fostul parlamentar sustine ca la audierea din faza de fond a procesului, cand a dat o declaratie de martor sub acoperire, o politista de la DNA i-ar fi suflat ce sa spuna judecatorilor.Cosma a aratat in ca de la inceputul declaratiei ca in acest dosar a avut calitatea de martor cu identitate protejata, pseudonim "Ion Manole", si martor. El chiar a facut un denunt si a dat trei declaratii: la Parchetul Curtii de Apel (PCA) Ploiesti, la DNA - Ploiesti si la Inalta Curte. Cosma a aratat ca nu-si mai mentine niciuna din declaratiile date."Cu privire la denunt, mentionez ca la sfarsitul lui aprilie 2015, procurorul Mircea Negulescu din cadrul PCA Ploiesti, a incercat sa ma determine, si a si reusit, sa semnez mai multe declaratii de martor protejat, inclusiv denunturi, care ulterior au fost declinate catre DNA Ploiesti. Negulescu nu avea competenta sa desfasoare acte de urmarire penala impotriva persoanelor pe care dorea sa le ancheteze.Despre denuntul facut in acest caz, Cosma a spus ca i s-a acordat statutul de martor protejat, la cererea sa: "era o procedura standard folosita de Negulescu in mai multe dosare penale."Negulescu ar fi insistat sa de-a declaratie, deoarece daca era deputat ar fi prezentat incredere, in cazul in care cineva ar fi verificat identitatea reala a martorilor protejati."Arat ca denuntul a fost dictat si redactat de catre Negulescu si de catre politistul judiciar, Mihai Iordache", a precizat fostul deputat. Vlad Cosma a depus la dosar o dovada, o discutie dintre Mircea Negulescu si Razvan Alexe, din aprilie 2015, in care procurorul i-ar fi solicitat afaceristului sa-l determine pe fostul deputat sa faca declaratii in acest caz si intr-o alta ancheta."Certifica ca eu nu m-am dus de bunavoie la parchet sa fac denunt, ca nu am cerut eu statutul de martor cu identitate protejata. Eu nu am solicitat si beneficiat de vreo reducere de pedeapsa in urma acestor declaratii sau denunturi", a mai explicat Cosma.Fostul deputat PSD a mai explicat astazi ca atunci cand a redactat denuntul, in birou cu el mai era si afaceristul Razvan Alexe. Si acesta ar fi primit statutul de martor cu identitate protejata si ar fi dat un denunt care s-ar fi coroborat cu declaratiile sale. In plus, Negulescu le-ar fi "fluturat" o alta declaratie, luata de la un martor, Iulian Tanase, care completa cele doua denunturi.Atunci cand a fost chemat la DNA, Cosma a aratat ca declaratia data la PCA Ploiesti ar fi fost copiata cuvant cu cuvant de procurorul Giluela Diaconu. Povestea continua in 2016, cand Cosma ar fi fost chemat din nou la DNA. Giluela Diaconu i-ar fi spus ca urmeaza sa-si sustina la Inalta Curte declaratia de martor cu identitate protejata si i-a dat marturia sa-si aduca aminte."I-am spus ca refuz sa sustin declaratia, si ca nu merg la ICCJ, moment in care a intervenit procurorul-sef DNA, Lucian Onea, care mi-a spus ca: Trebuie sa mergi ca nu am ce sa fac!", a povestit acesta.Cosma a spus ca timp de doi ani el si familia sa ar fi fost tinta presiunilor DNA si ar fi cedat. El ar fi fost escortat la Inalta Curte de o politista DNA, Gabriela Florea, caruia i-ar fi spus ca nu vrea sa-si sustina denutul."A continuat sa citeasca in masina declaratia pe care trebuia sa o recit la Inalta Curte. La Inalta Curte i-am repetat ca nu vreau sa-mi sustin declaratia de martor protejat, politista l-ar fi sunat le Lucian Onea si a primit indicatii precise de a sta cu mine la audierea propriu-zisa...", arata Cosma.Fostul deputat a aratat ca Gabriela Florea i-ar fi soptit ce sa zica in timpul declaratiei. Cosma chiar a fotografiat-o pe politista si a prezentat poza instantei de judecata. Langa sala unde era asteptat era si Razvan Alexe. Usa ar fi fost intredeschisa, pentru ca Alexe sa auda ce declara, si ca marturiile sa se coroboreze."La instanta de fond am afirmat ca la urmarire penala am spus adevarul si nu am fost presat, respectiv ca a fost o declaratie libera si raspunsul la intrebari, pentru ca in permanenta am fost constrans, amenintat si santajat cu libertatea membrilor familiei mele, timp de doi ani. Cand am raspuns la intrebari eram cazut efectiv, pentru a declara ce vor procurorii. Din acest motiv am pozat situatia respectiva in care ma aflam, la sediul ICCJ", a spus fostul parlmantar.El a explicat ca nu a avut cunostinta de faptele de care sunt acuzati Badescu si Ghita. "Datele din denunt au fost inserate de Negulescu, eu nu stiu nimic", a spus fostul deputat. Cosma a aratat ca pe Badescu il cunoaste de cand era jurnalist la un ziar prahovean, iar pe Ghita de 10-12 ani, au terminat acelasi liceu si au fost colegi in Parlament."Cu Ghita Sebastian ma vedeam mai des si discutam. Vorbeam chiar si de doua ori pe saptamana cand eram chemati la Camera Deputatilor. Cu Badescu mai rar, eram colegi de partid", a precizat acesta.Cosma a mai arata ca nu stie daca Sebastian Ghita s-a mai implicat in firma Asesoft dupa ce a fost ales parlamentar.Sebastian Ghita si Iulian Badescu au fost trimisi in judecata in luna iulie 2015, iar faptele pentru care sunt acuzati cei doi s-ar fi produs in 2013. Asesoft a obtinut atunci o finantare nerambursabila suplimentara de la bugetul local, suma fiind de 1,5 milioane de lei. Sebastian Ghita a fost achitat , in septembrie 2017, in acest dosar, desi procurorii cerusera 10 ani de inchisoare. Acum la ICCJ se judeca recursul intentat de DNA la decizia din prima instanta.