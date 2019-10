La solicitarea Fiscului, judecatorii impart averea stransa de Sebastian Ghita impreuna cu fosta sotie

Ziare.

Magistratii ploiesteni au constatat ca Sebastian si Madalina Ghita au fost casatoriti din 21 august 2004 pana la sentinta civila nr. 1037/14 februarie 2018, pronuntata de Judecatoria Ploiesti in procesul de divort.Cei doi fosti soti au dobadit impreuna mai multe bunuri: 2 imobile, de 369 de mp si 87 mp, si un teren de 1.306 mp, toate in Ploiesti. Magistratii au stabilit cum sa se imparta aceste bunuri, o parte din bani urmand sa ajunga in conturile statului roman.," se arata in minuta, potrivit portalului instantelor. Astfel, judecatorii au decis ca fosta sotie a deputatului PSD sa primeasca terenul de 1.306 mp pe care se afla construita o locuinta D+P+E+M, evaluat la suma de 3.170.640 lei.In schimb, Madalina Ghita trebuie sa-i plateasca fostului sot o sulta () in valoare de 1.585.320 lei.", se arata in minuta instantei.Judecatorii au mai dispus ca, de indata, dupa ramanerea definitiva a prezentei hotarari, sentinta sa fie transmisa la O.J C.P.I. Prahova - Biroul de Carte Funciara Ploiesti."Dispune, in temeiul art. 111 alin. 6 din Codul fiscal, ca in termen de 30 zile hotararea ramasa definitiva si documentatia aferenta sa fie transmisa la organul fiscal competent," concluzioneaza instanta.I.S.