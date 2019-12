Cum a impartit statul averea lui Sebastian Ghita pentru recuperarea prejudiciului in dosarul Tracia-Asesoft

Un caz istoric

Procesul de la Ploiesti

Vrea sa ramana in casa

Imobilul, evaluat

Ziare.

com

O parte din acesti bani, suma de 134.354,45 de lei, urmeaza sa ajunga in conturile statului roman, pentru a acoperi prejudiciul din dosarul istoric Tracia-Asesoft. Detaliile se afla in decizia in cazul de partaj al bunurilor familiei Ghita, deschis de Fisc la Judecatoria Ploiesti.Dosarul denumit "Tracia-Asesoft" a fost primul caz in care fostul deputat PSD, Sebastian Ghita, a fost trimis in judecata. Procesul a stat pe rolul instantelor de 14 ani, din 2002 in 2016.Sebastian Ghita era acuzat de procurori de complicitate la inselaciune si fals in declaratii intr-o afacere cu produse petroliere care ar fi prejudiciat statul cu 20 de miliarde de lei vechi.In martie 2016, Curtea de Apel Bucuresti a incetat procesul penal in cazul fostului deputat, dar si al celorlalti inculpati, ca urmare a prescrierii faptelor.Totusi, instanta a admis actiunea civila si i-a obligat pe toti inculpatii la plata catre ANAF a sumei de 1.730.951 de lei.Pentru recuperarea prejudiciului, Fiscul a cercetat ce avere are Sebastian Ghita. Dar nu a gasit mare lucru.Insa inspectorii ANAF au observat ca sotii Ghita au dobadit impreuna mai multe bunuri: 2 imobile, de 369 de mp si 87 mp, si un teren de 1.306 mp, toate in Ploiesti.Asa ca au deschis in iulie 2017 un proces la Judecatoria Ploiesti, sa imparta imobilul, iar din partea lui Sebastian Ghita sa acopere plata prejudiciului.", preciza Fiscul in cererea de chemare in judecata.Sebastian si Madalina Ghita s-au casatorit in 21 august 2004. Cei doi au divortat in timpul procesului de partajului deschis de Fisc, pe 14 februarie 2018.In timpul procesului, Madalina Ghita si-a aratat disponibilitatea sa achite ea prejudiciul retinut in sarcina fostului sot, suma de 134.354,45 de lei, in contextul in care conturile acestuia sunt blocate.Femeia a aratat ca vrea sa ramana in casa in care locuieste alaturi de copiii sai, si sa-i plateasca o sulta, o parte, lui Sebastian Ghita, in cota stabilita de instanta.", explica Madalina Ghita.Cu acest punct de vedere a fost de acord si Sebastian Ghita, potrivit unei intamponari trimise la Judecatoria Ploiesti pe 19 iunie 2018.Un expert a evaluat imobilul fostului deputat si a stabilit ca aceasta valoareaza 3.170.640 de lei. Potrivit deciziei, imobilul ramane in proprietatea Madalinei Ghita, iar acesta trebuie sa-i plateasca fostului sot suma de 1.585.320 de lei, bani care urmeaza sa fie platiti in 12 luni de la data ramanerii definitive a sentintei."Avand in vedere necesitatea ca reclamantul () sa isi poata satisface creanta pe care o detine impotriva paratului (), instanta urmeaza sa dispuna ca din sulta ce urmeaza a fi achitata pentru egalizarea loturilor in cuantum de 1.585.320 lei de parata Ghita Madalina, catre paratul Ghita Sebastian Aurelian, aceasta sa achite sumele datorate de parat, in limita creantei pentru a carei recuperare a fost formulata de reclamant prezenta actiune, in termen de 12 luni de la data ramanerii definitive a prezentei hotarari", conchide Judecatoria Ploiesti.Minuta Judecatoriei Ploiesti din acest caz, pe portalul instantelor.