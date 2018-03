Presedintele Serbiei, despre extradarea lui Ghita: L-am intrebat pe ministrul Justitiei, azi primesc un raspuns

Extradarea lui Sebastian Ghita

Ziare.

com

Klaus Iohannis si Aleksandar Vucic au fost intrebati, joi, in conferinta de presa comuna de la Palatul Cotroceni, daca au discutat despre extradarea fostului deputat Sebastian Ghita, aflat la Belgrad de aproape un an.Presedintele Serbiei a precizat ca a transmis intrebarea ministrului Justitiei si va primi raspuns astazi."Nu am discutat, dar pe urma am aflat ca vreti sa intrebati asa ceva si l-am intrebat pe domnul presedinte, care mi-a spus ca nu stie, dar cu siguranta instantele delibereaza si vom avea un verdict in aceasta chestiune. Mai mult nu a putut sa-mi spuna, mai mult nu stiu nici eu, nici", a raspuns presedintele Iohannis, la intrebarea unui jurnalist roman."Eu nu am prea multe date in acest sens, dar organele judicare se ocupa de aceasta chestiune. Cand domnul presedinte mi-a pus aceasta intrebare, am transmis-o mai departe ministrului Justitiei din Serbia, astfel ca vom primi in cursul acestei zile raspuns la aceasta intrebare", a adaugat omologul sarb.Presedintele Serbiei urmeaza sa aiba intalniri, joi, si cu premierul Dancila, dar si cu liderul PSD, Liviu Dragnea.La finalul lunii ianuarie, ministrul de Interne, Carmen Dan, a anuntat ca Sebastian Ghita a fost gasit in mandatul sau.La intrebarile despre extradarea acestuia ar trebui, in schimb, sa raspunda ministrul Justitiei, a apreciat atunci Carmen Dan.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat inca de la finalul lunii decembrie ca se va deplasa in Serbia si va discuta cu omologul sau de la Belgrad despre extradarea lui Sebastian Ghita. Toader aprecia insa atunci ca nu poate fi vorba in niciun fel de o grabire a anchetei.Fostul parlamentar Sebastian Ghita a fost prins la Belgrad, pe 13 aprilie 2017. Retinerea lui s-a petrecut la ora 23.45, pe cand Ghita era pe strada, alaturi de fratele sau. La legitimare, Ghita a prezentat un act de identitate si un permis sloven, in timp ce fratele sau le-a dat politistilor actele reale.In Romania, fostul parlamentar a fost vazut ultima oara in noaptea dinspre 19 spre 20 decembrie 2016, cand pleca de la un eveniment organizat de SRI. Acolo a participat in calitatea sa de membru al comisiei parlamentare de control, moment in care politistii care il filau, la cererea procurorilor, l-au pierdut.Potrivit unor surse, Ghita conducea pe DN1 cu peste 200 km/h, iar la un moment dat un alt autoturism i-ar fi blocat pe politisti. Ulterior, masina lui Ghita a fost gasita la locuinta sa, astfel ca politistii au crezut initial ca doarme.Sebastian Ghita este cercetat in mai multe dosare de coruptie , iar pe numele sau au fost emise, in repetate randuri, mandate de arestare preventiva. Din Serbia, Sebastian Ghita a refuzat sa fie extradat in Romania , sustinand ca in tara noastra este persecutat politic.