Sebastian Ghita, dupa respingerea definitiva a cererii de extradare: Nu am planuri sa ma intorc in Romania

"Nu am planuri care sa faca pe cineva sa creada ca ma intorc in Romania sau ca voi avea legatura cu politica", a declarat Sebastian Ghita pentru Antena 3. Curtea de Apel de la Belgrad a respins definitiv , miercuri, cererea de extradare a fostului deputat PSD, mentinand decizia din luna iulie pronuntata de Curtea Suprema.In 27 iulie, Curtea Suprema a Serbiei a respins solicitarea Ministerului roman al Justitiei privind extradarea lui Sebastian Ghita , insa preciza ca decizia finala va fi a Curtii de Apel.Curtea a anuntat, intr-o declaratie, ca Ministerul de Interne sarb i-a acordat lui Ghita azil, considerand ca acesta este persecutat din ratiuni politice. Din aceste considerente, instanta nu a putut decat sa respinga cererea de extradare.Sebastian Ghita a plecat din tara in noaptea de 19 spre 20 decembrie 2016 si a fost prins la Belgrad in 14 aprilie 2017. Ghita avea permis de conducere si buletin de Slovenia si era impreuna cu fratele sau in momentul capturarii.Fostul deputat PSD a fost arestat de autoritatile sarbe timp de doua luni pentru posesie de documente falsificate si a fost eliberat pe cautiune.In 7 iunie, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, declara ca statul roman se afla in procedura de extradare in cazurile Sebastian Ghita si Elena Udrea, in cazul lui Ghita fiind facuta cererea de extradare transmise completarile solicitate de Serbia.