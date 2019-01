Cozmin Gusa, Dan Andronic si Sebastian Ghita s-au intalnit, la un sprit, in Belgrad

Ziare.

Sebastian Ghita se afla in Serbia din aprilie 2017. Acesta este cercetat penal in mai multe dosare, fiind achitat in doua dintre ele: cel in care era anchetat alaturi de mai multi sefi de politie din Prahova si in dosarul in care era acuzat ca i-a dat mita fostului primar din Ploiesti Iulian Badescu. Niciuna dintre decizii nu este definitiva.Cozmin Gusa a confirmat aceasta intalnire. "Dupa cum vedeti din fotografie, nu suntem singuri, ci cu un grup de prieteni, inclusiv oameni din presa. Am venit ieri, am discutat cate ceva despre situatia din mass-media si am baut un sprit. Chiar acum ma imbarc sa revin in Bucuresti", a declarat Gusa pentru Libertatea Si Dan Andronic a confirmat intalnirea intr-o postare pe Facebook."La Belgrad, impreuna cu niste prieteni. Inconjurati de civili. Civili everywhere? Am vorbit doar despre media. Amanunte sa dea Cozmin. El e purtatorul de cuvant", a scris Andronic.In aceste zile, la Belgrad, se afla o delegatie de oficiali rusi condusa de presedintele Vladimir Putin.