Presa din Serbia: Ghita a donat 10.000 de euro pentru a scapa de ancheta penala privind folosirea unui pasaport fals

Surse din cadrul Parchetului din Belgrad au declarat pentru site-ul de stiri sarb Krik.rs ca procedura penala in cazul folosirii unui pasaport fals a fost oprita dupa ce fostul deputat roman Sebastian Ghita a facut o donatie umanitara de 1,2 milioane de dinari sarbi (aproximativ 10.000 de euro).Procurorii sarbi declansasera o ancheta privind prezentarea de acte false de catre Sebastian Ghita in momentul retinerii acestuia la Belgrad, in aprilie 2017.In august 2018, Curtea de Apel din Belgrad a confirmat decizia Inaltei Curti de Justitie prin care este respinsa solicitarea de extradare in Romania a fostului deputat Sebastian Ghita.Curtea de Apel din Belgrad a confirmat decizia Inaltei Curti de Justitie din Belgrad tinand cont de faptul ca Sebastian Ghita este eligibil pentru obtinerea azilului in Serbia "in contextul riscurilor de a fi persecutat in tara de origine din cauza opiniilor politice", a informat publicatia Danas si site-ul Insajder.net.Potrivit deciziei Curtii de Apel, Inalta Curte de Justitie a ajuns la "concluzia adecvata" ca situatia lui Sebastian Ghita "s-ar inrautati" daca ar fi extradat in Romania.In iulie 2018, Inalta Curte de Justitie din Belgrad a respins cererea autoritatilor romane privind extradarea fostului deputat Sebastian Ghita si a stabilit ca este eligibil pentru obtinerea azilului.Prin aceasta decizie, Inalta Curte de Justitie din Belgrad a admis ca, in luna iunie, prin decizia Directiei pentru Azil a Ministerului sarb de Interne, Sebastian Ghita a devenit eligibil pentru azil in Serbia, "din cauza actiunilor de persecutare la care a fost supus in tara de origine ca reactie la exprimarea opiniilor politice", a informat agentia Tanjug, citata de publicatia Kurir.In Romania, fostul parlamentar a fost vazut ultima oara in noaptea dinspre 19 spre 20 decembrie 2016, cand pleca de la un eveniment organizat de SRI. Acolo a participat in calitatea sa de membru al Comisiei parlamentare de control, moment in care politistii care il filau la cererea procurorilor l-au pierdut. Potrivit unor surse, Ghita conducea pe DN1 cu peste 200 km/h, iar la un moment dat un alt autoturism i-ar fi blocat pe politisti. Ulterior, masina lui Ghita a fost gasita la locuinta sa, astfel ca politistii au crezut ca doarme.Fostul parlamentar a fost prins in Belgrad, pe 13 aprilie 2017. Retinerea lui Sebastian Ghita s-a facut la ora 23.45, acesta fiind pe o strada din Belgrad, alaturi de fratele sau.La legitimare, Ghita a prezentat un act de identitate si un permis sloven, in timp ce fratele sau le-a dat politistilor actele reale. Sebastian Ghita a fost eliberat, la finele lunii mai 2017, in Serbia, dupa ce a platit o cautiune de 200.000 de euro, neavand insa voie sa paraseasca Belgradul.