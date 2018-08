Sebastian Ghita, fotografiat la plaja in Muntenegru. Daca era prins de politisti, putea fi extradat in Romania

Sursa: Digi24

Sursa: Digi24

Azilul din Serbia

Plecat de 1 an si 8 luni

Ziare.

com

Postul de televiziune Digi 24 a publicat mai multe fotografii, transmise de un telespectator, in care Sebastian Ghita este surprins pe o plaja de lux din Muntenegru, in apropiere de Insula Sfantul Stefan. Potrivit acestora, fostul deputat se relaxeaza, discuta cu amicii sau se plimba prin statiune.Sebastian Ghita a aflat, de cateva saptamani, ca autoritatile din Serbia, unde s-a refugiat dupa fuga din tara, au respins cererea Romaniei de extradare si ca i-au acordat, provizoriu, statutul de azilant.In conditiile in care Ghita paraseste Serbia, acesta poate fi arestat in baza mandatului de arestare emis de Romania. Un caz similar este cel al liderului MISA, care a primit azil politic in Suedia, dar a fost prins in momentul in care a fost identificat in Franta.Curtea Suprema de Justitie din Serbia a respins la sfarsitul lunii iunie cererea autoritatilor romane privind extradarea fostului deputat Sebastian Ghita si a stabilit ca este eligibil pentru obtinerea azilului, decizia finala urmand sa fie luata de Ministerul sarb de Interne. Pe numele lui Sebastian Ghita exista un mandat de arestare emis in lipsa. In dosarul "Asesoft", fostul parlamentar este cercetat din februarie 2017 pentru trafic de influenta, spalare a banilor si constituire a unui grup infractional organizat. Acest dosar este inca in faza de urmarire penala la DNA.Sebastian Ghita a plecat din tara in noaptea de 19 spre 20 decembrie 2016 si a fost prins la Belgrad in 14 aprilie 2017. Fostul deputat PSD a fost arestat de autoritatile sarbe timp de doua luni pentru posesie de documente falsificate si a fost eliberat pe cautiune. Ghita este cercetat sau judecat in cinci dosare penale, iar pe numele lui exista un mandat de arestare emis in lipsa.In 7 iunie, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, declara ca statul roman se afla in procedura de extradare in cazurile Sebastian Ghita si Elena Udrea, in cazul lui Ghita fiind facuta cererea de extradare si transmise completarile solicitate de Serbia.I.S.