Sebastian Ghita, fugit in Serbia, e citat luni la Inalta Curte in doua dosare de coruptie

Procesul incepe la ora 11:00, la Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte.Tot luni si tot la ora 11:00, Sebastian Ghita este citat ca inculpat in procesul de la Inalta Curte in care este judecat alaturi de procurorii Liviu Tudose si Aurelian Mihaila, care au avut functii de conducere in Parchetul Curtii de Apel Ploiesti, de fostul sef al Inspectoratului de Politie Judetean Prahova Viorel Dosaru si de fostul sef al DGA Prahova Constantin Ispas.Omul de afaceri Sebastian Ghita - retinut la Belgrad in noaptea de 13 spre 14 aprilie si plasat apoi in arest preventiv - a fost eliberat in 26 mai pe cautiune, in baza unei decizii a Curtii Supreme din Serbia, dupa depunerea unei sume de 200.000 de euro.Lui Ghita i-a fost retinut pasaportul si i s-a interzis sa paraseasca Belgradul. Omul de afaceri asteapta o decizie privind cererea de extradare formulata de autoritatile romane.In primul caz, aflat pe rolul Completului de 5 judecatori, Sebastian Ghita a fost achitat pe 25 septembrie 2017 pentru acuzatiile de dare de mita, instigare la abuz in serviciu si spalare de bani. Procurorii il acuza ca i-a dat mita o casa fostului primar al Ploiestiului Iulian Badescu in schimbul finantarii echipei Asesoft.Magistratii au ridicat si sechestrul asigurator asupra bunurilor celor doi, iar cheltuielile judiciare facute in aceasta cauza, in valoare de 20.000 de lei, raman in sarcina statului. Si Iulian Badescu, acuzat de luare de mita si abuz in serviciu, a fost achitat.In 29 iunie 2016, procurorii DNA Ploiesti i-au trimis in judecata pe fostul deputat Sebastian Ghita, pe procurorii Liviu Tudose si Aurelian Mihaila, care au avut functii de conducere in Parchetul Curtii de Apel Ploiesti, pe fostul sef al Inspectoratului de Politie Judetean Prahova Viorel Dosaru si pe fostul sef al DGA Prahova Constantin Ispas.Aici Ghita este acuzat, in acest dosar, de dare de mita, cumparare de influenta, santaj, spalare de bani, folosirea de informatii nepublice sau permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, precum si pentru conducerea unui vehicul fara permis de conducere.Procurorii spun ca, folosindu-se de influenta pe care o avea, Sebastian Ghita i-a determinat pe Tudose si Dosaru sa-i furnizeze informatii confidentiale din dosarul aflat in curs de urmarire penala pe rolul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti."Faptele respective au fost comise in contextul in care, pe de o parte, deputatul Ghita Sebastian Aurelian avea interesul sa protejeze doua persoane implicate in activitatea infractionala ce facea obiectul anchetei, iar pe de alta parte, avea personal interese de natura financiara la mai multi agenti economici supusi anchetei", potrivit DNA.In schimbul informatiilor pe care le-ar fi obtinut, Sebastian Ghita i-ar fi promis lui Viorel Dosaru ca il va sprijini sa isi mentina functia, dar si sa obtina alte functii de conducere, si i-ar fi acordat sprijin procurorului Liviu Tudose sa obtina functii de conducere sau executie in cadrul unor institutii publice centrale, sustin anchetatorii.