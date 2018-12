Sebastian Ghita reia o serie de acuzatii la adresa Codrutei Kovesi, intr-un caz care a fost clasat de procurori

Ancheta si precizarile

Acuzatia lui Ghita: Laura Codruta Kovesi i-ar fi cerut, in 2009, sa plateasca avionul pentru aducerea in tara, din Indonezia, a lui Nicolae Popa, condamnat in dosarul FNI. In sprijinul afirmatiilor sale, fostul parlamentar a depus o factura care ar fi fost achitata de o firma de constructii din Ploiesti, catre societatea Tiriac Air. Nu este pentru prima data cand Sebastian Ghita face acuzatii legate de acest transport. In 2017, in inregistarile difuzate dupa fuga sa, spunea acelasi lucru. "O firma de constructii din Ploiesti, care a primit bani de la Asesoft, a fost cea care a platit avionul pentru aducererea lui Nicolae Popa, fostul director FNI, din Indonezia.O firma privata, la cererea statului roman si a doamnei Kovesi, a platit 200.000 de euro pentru a fi adus cel care a falimentat FNI si as vrea sa o intreb pe Kovesi: Ce operatiune e asta? Suntem vinovati de spalare de bani? E doar dansa? Doar eu? Am trimis noi politisti in Indonezia?", spunea Ghita.Parchetul General a deschis atunci o ancheta in acest caz, dar dosarul a fost inchis tot in 2017, potrivit unor surse judiciare citate de Digi 24. Politia Romana a reactionat anul trecut si a spus ca in cazul aducerii in tara au fost respectate procedurile."Procedura a fost derulata de catre structurile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, conform OUG 34/2006, privind achizitiile publice. In cadrul acestor activitati, negocierile au fost purtate cu trei operatori economici de profil, castigand oferta cea mai mica.Semnarea contractului si decontarea acestuia au intrat in sarcina Politiei Romane. Costurile au fost achitate integral de catre institutie, operatorului economic castigator, suma fiind asigurata din bugetul Ministerul Afacerilor Interne", explica Politia Romana, in 2017.Plangerea lui Sebastian Ghita, facuta prin intermediul unui avocat, a fost depusa la nou-infiintata Sectie pentru investigarea infractiunilor din Justitie, care are competente exclusive pentru anchetarea magistratilor, potrivit Antena 3. "Am dat bani pentru ca mi-a cerut doamna Kovesi. Am platit cateva zeci de mii de euro. La acel moment nu am perceput-o ca fiind o chestiune asa cum este, ca fiind mita. Era procurorul general al Romaniei, stiti cum au fost vremurile.Kovesi, mai in gluma, mai in serios, spunea si ce avantaje ai daca te ai bine cu ea si ce rele poti sa patesti. Kovesi a cerut suma personal, a avut discutia personal cu mine, si viza interesul ei personal. Kovesi are un stil de-a face lucrurile, asa, nazist, extrem de agresiv si dur", a spus Sebastian Ghita.In sprijinul acuzatiilor sale, Ghita a depus un document, factura pentru plata facuta de o firma apropiata catre societatea Tiriac Air, care a facut transportul aerian."Saptamana trecuta am aflat faptul ca exista un raport al Antifraudei de care n-am stiut. La momentul acela nu am avut factura, ci doar am mentionat-o. Acea firma a fost obligata sa scoata acea factura de la cheltuieli si acel control de la Antifrauda a facut un raport in care a ramas mentionat numarul facturii, data, suma si beneficiarul. Si atunci dintr-o data am avut dovada".Sebastian Ghita a povestit ca procurorul Mircea Negulescu, la momentul perchezitiei la firma, ar fi sustras acest document, fiind singurul pe care l-a luat."E ciudat gestul lui Negulescu. Nu avea de unde sa stie de factura decat de la Kovesi", a mai spus Ghita.Nicolae Popa a fost condamnat in lipsa, in anul 2000, la 15 ani de inchisoare, pentru frauda, iar in anul 2006, alaturi de Ioana Maria Vlas, in legatura cu prabusirea Fondului National de Investitii, in urma careia mai mult de 100.000 de romani si-au pierdut banii investiti, iar statul roman, care garantase, a fost obligat sa plateasca circa o suta de milioane de euro compensatii.Popa a fost adus in tara, din Jakarta, in anul 2011.