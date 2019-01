Sebastian Ghita sustine ca Serbia i-a acordat azil politic

Ziare.

Sebastian Ghita a declarat, joi seara, ca a primit azil politic in Serbia."Eu am primit azil politic, chiar daca e o procedura destul de grea, judecatorii au studiat informatiile prezentate de Onea si Negulescu, informatii falsificate si au decis acordarea de azil politic. Da, au fost audiati martori aici. Vlad si Andreea Cosma au fost audiati prima oara aici in Serbia. Sunt ambele prinse in aceeasi procedura si in cadrul audierilor oficiale mai multi martori din Romania au fost prezenti aici", a declarat Sebastian Ghita, la Antena3.Inalta Curte de Justitie din Belgrad a respins in iulie cererea autoritatilor romane privind extradarea fostului deputat Sebastian Ghita. Fostul parlamentar, care fuge de justitia din Romania, a fost retinut in Belgrad, pe 13 aprilie 2017. La legitimare, Ghita a prezentat un act de identitate si un permis sloven, in timp ce fratele sau, care il insotea, le-a dat politistilor actele reale.Sebastian Ghita a fost eliberat, la finele lunii mai 2017, in Serbia, dupa ce a platit o cautiune de 200.000 de euro, neavand insa voie sa paraseasca Belgradul.