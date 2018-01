Victor Ponta, citat ca martor in dosarul lui Ghita. Procurorul Negulescu a dat declaratii despre ancheta

Ce s-a intamplat astazi la proces

A uitat daca a dat un mandat de delegare

Afaceristul ar fi aflat de ancheta

Unul din martori s-a intors in declaratii

Nuantele din declaratii

Procesele

Primul dosar

Al doilea dosar

Ziare.

com

Victor Ponta trebuie sa faca lumina in cazul uneia dintre acuzatiile aduse de DNA in cazul lui Sebastian Ghita. Practic, fostului sef al Parchetului Curtii de Apel Ploiesti, Liviu Tudose, i s-ar fi oferit postul de sef al Departamentului pentru Lupta Antifrauda (DLAF) sau membru la DLAF, sau membru in cadrul Oficiului de Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB). Iar acesta a acceptat. Pretul platit de Tudose a fost insa scump: i-ar fi furnizat deputatului Sebastian Ghita date confidentiale dintr-un dosar in care ancheta ajungea la presedintele Consiliului Judetean (CJ) Prahova, Mircea Cosma (PSD).Atunci cand a fost propus la arestare preventiva, Tudose a povestit ca s-ar fi intalnit cu Ponta in Palatul Victoria, la insistentele lui Sebastian Ghita."In cursul discutiei, premierul m-a intrebat cum ar fi daca mi-ar propune un post la DLAF sau Oficiul de Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB). I-am spus ca in principiu as fi de acord, dar conditionat de cunoasterea unor minime date, respectiv ce post, cerintele postului, sa nu existe impedimente legale legat de oamenii cu care as lucra. Practic, a fost o modalitate de a evita un raspuns ferm, pentru ca mi-a fost rusine sa-l refuz in mod distinct. Mie, personal, aceasta deplasare la fostul prim-ministru mi s-a parut fortata si de aceea am incercat sa am aceasta atitudine de refuz elegant fata de aceasta oferta", a precizat Tudose.Procurorul a spus ca verificase situatia de la ONPCSB si ca observase ca toate posturile erau ocupate, dar nu a verificat situatia de la DLAF.Procurorul Mircea Negulescu, in prezent suspendat din functie, a fost citat astazi in calitate de martor in dosarul lui Sebastian Ghita. El a trebuit sa dea un supliment de declaratii, dupa ce au aparut detalii noi in acest caz. Acesta a dat amanunte privind fostul sef al Politiei Ploiesti Gelu Manea si afaceristul Nicolae Onea. In acea perioada, 2012-2013, el era procuror la Parchetul Curtii de Apel Ploiesti si instrumenta o ancheta privind mai multi afaceristi locali care ar fi dat mita unor lideri PSD pentru a primi contracte publice. Mircea Negulescu a explicat ca a cerut monitorizarea intalnirilor celor doi, deoarece erau intr-o veche relatie de prietenie."I-am spus lui Manea sa se hotarasca de ce parte este. A fost de acord sa monitorizeze intalnirea, dar nu stiu ce s-a intamplat. Nu a mai inregistrat nimic, nu stiu daca a fost rea-credinta sau greseala. Ulterior, dupa ce a avut loc intalnirea, am vorbit cu Manea, care mi-a spus ca Onea avea informatii ca la nivelul unui parchet exista o lucrare la nivelul societatii sale, privind fapte de evaziune fiscala", a precizat Mircea Negulescu.Procurorul a spus ca nu-si aduce aminte daca i-a dat mandat de delegare, sau calitatea de colaborator a lui Manea, in acest caz, sau daca i-a dat tehnica de interceptare. "Cert este ca nu a iesit nimic ca inregistrare", a spus Negulescu. Presedintele completului s-a aratat nemultumit de reactia procurorului, si i-a atras atentia ca in chestiunile importante nu-si aduce aminte lucruri relevante.Mircea Negulescu a explicat cum seful Politiei Rutiere Ploiesti, Stefan Crivat, i-a spus ca Sebastian Ghita a fost prins de agentii de circulatie cand avea permisul suspendat. "I-am spus sa-i transmita sefului DNA Prahova ce mi-a spus mie", a spus Negulescu.Unul dintre martorii audiati astazi a fost avocatul Corneliu Bunescu, cel care l-a reprezentat in ancheta pe afaceristul prahovean Nicolae Onea. El a spus ca clientul sau ar fi aflat despre ancheta in cazul firmei sale, Coni SRL, inainte ca aceasta sa fie facuta publica. Unul din procurorii de caz ar fi fost Mircea Negulescu."Mi-a spus ca ar fi aflat de la un organ. Din experienta mea am banuit ca este vorba de politie", a spus avocatul. Bunescu a povestit ca s-a dus la procurorul Mircea Negulescu si l-a intrebat daca are o ancheta in curs cu Onea sau cu firma Coni, iar acesta a negat.Stefan Mares a declarat ca nu-si mentine declaratia data la parchet. "Apreciez ca am dat declaratia sub influenta a ceea ce domnul Theodor Berna imi spunea de circa un an de zile", a explicat acesta. El a spus ca a fost "speculat sentimental". "Am crezut ca suntem prieteni", a precizat Stefan Mares.Martorul a spus ca l-a cunoscut pe Theodor Berna in 2007-2008, cand era inspector ITM si a cercetat un accident de munca mortal. Cei doi ar fi pastrat legatura si s-ar fi imprietenit. Familiile celor doi s-ar fi vizitat. Stefan Mares a spus ca Theodor Berna, dupa ce a plecat de la ITM, i-ar fi spus ca usa casei sale este mereu deschisa."Dupa ce a fost retinut am reluat legatura cu acesta. De fiecare data, Berna imi spunea ca ce i se intampla este din cauza lui Sebastian Ghita, iar ce i se intampla i se datoreaza acestuia, dar si altor persoane", a precizat martorul. Stefan Mares a povestit ca desi avea o companie a acceptat, la solicitarea lui Theodor Berna, functia de administrator si ulterior de administrator special la Tehnologica Radion."Este adevarat ca am luat la cunostinta de la Theodor Berna despre faptul ca a semnat un contract de 500.000 de euro cu firma lui Sebastian Ghita, alternativa fiind aceea ca societatea sa ar fi fost mediatizata negativ, lucru care i-ar fi adus un prejudiciu de imagine", a spus Stefan Mares."Am dat dreptate celor povestite de Berna Theodor urmare a faptului ca personal am accesat pe Internet tot felul de informatii despre Ghita Sebastian si Berna Theodor, iar toate acestea coroborate m-au facut sa cred ca informatiile relalate de Berna Theodor sunt reale. Ceea ce mi-a creat ulterior un semn de indoiala, cu privire la credibilitatea lui Berna Theodor, pe de o parte ca acesta mi-a solicitat daca vreau sa depun marturie in aceasta cauza, unde se presupune ca era santajat de Ghita Sebastian, nicio singura secunda nu mi-a spus ca pot sa uzez de institutia martorului protejat, am aflat acest lucru la audieri, de la doamna procuror; insa aparusem pe usa din fata (la audierile de la DNA- n.red) si numai era indeplinita procedura. Ulterior acestei marturii, relatia mea cu Berna Theodor s-a racit si am ajuns sa fiu revocat din functia de administrator special la Tehnologica Radion", a declarat Stefan Mares.Fostul administrator social a aratat ca ce s-a intamplat la Tehnologica Radion, din punct de vedere economic, nu se datoreaza lui Sebastian Ghita, circa 400 de firme s-ar fi inscris la masa credala.Completul de 5 judecatori a inceput luni judecarea apelului in procesul in care fostul deputat PSD Sebastian Ghita a fost achitat in dosarul privind acuzatii ca i-ar fi dat mita o casa fostului primar al Ploiestiului pentru a finanta echipa Asesoft.Procesul a inceput la ora 11:00, la Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte.Tot luni si tot la ora 11:00, Sebastian Ghita a fost citat ca inculpat in procesul de la Inalta Curte in care este judecat alaturi de procurorii Liviu Tudose si Aurelian Mihaila, care au avut functii de conducere in Parchetul Curtii de Apel Ploiesti, de fostul sef al Inspectoratului de Politie Judetean Prahova Viorel Dosaru si de fostul sef al DGA Prahova Constantin Ispas.Omul de afaceri Sebastian Ghita - retinut la Belgrad in noaptea de 13 spre 14 aprilie si plasat apoi in arest preventiv - a fost eliberat in 26 mai pe cautiune, in baza unei decizii a Curtii Supreme din Serbia, dupa depunerea unei sume de 200.000 de euro.Lui Ghita i-a fost retinut pasaportul si i s-a interzis sa paraseasca Belgradul. Omul de afaceri asteapta o decizie privind cererea de extradare formulata de autoritatile romane.In primul caz, aflat pe rolul Completului de 5 judecatori, Sebastian Ghita a fost achitat pe 25 septembrie 2017 pentru acuzatiile de dare de mita, instigare la abuz in serviciu si spalare de bani. Procurorii il acuza ca i-a dat mita o casa fostului primar al Ploiestiului Iulian Badescu in schimbul finantarii echipei Asesoft.Magistratii au ridicat si sechestrul asigurator asupra bunurilor celor doi, iar cheltuielile judiciare facute in aceasta cauza, in valoare de 20.000 de lei, raman in sarcina statului. Si Iulian Badescu, acuzat de luare de mita si abuz in serviciu, a fost achitat.In 29 iunie 2016, procurorii DNA Ploiesti i-au trimis in judecata pe fostul deputat Sebastian Ghita, pe procurorii Liviu Tudose si Aurelian Mihaila, care au avut functii de conducere in Parchetul Curtii de Apel Ploiesti, pe fostul sef al Inspectoratului de Politie Judetean Prahova Viorel Dosaru si pe fostul sef al DGA Prahova Constantin Ispas.Aici Ghita este acuzat, in acest dosar, de dare de mita, cumparare de influenta, santaj, spalare de bani, folosirea de informatii nepublice sau permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, precum si pentru conducerea unui vehicul fara permis de conducere.Procurorii spun ca, folosindu-se de influenta pe care o avea, Sebastian Ghita i-a determinat pe Tudose si Dosaru sa-i furnizeze informatii confidentiale din dosarul aflat in curs de urmarire penala pe rolul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti."Faptele respective au fost comise in contextul in care, pe de o parte, deputatul Ghita Sebastian Aurelian avea interesul sa protejeze doua persoane implicate in activitatea infractionala ce facea obiectul anchetei, iar pe de alta parte, avea personal interese de natura financiara la mai multi agenti economici supusi anchetei", potrivit DNA.In schimbul informatiilor pe care le-ar fi obtinut, Sebastian Ghita i-ar fi promis lui Viorel Dosaru ca il va sprijini sa isi mentina functia, dar si sa obtina alte functii de conducere, si i-ar fi acordat sprijin procurorului Liviu Tudose sa obtina functii de conducere sau executie in cadrul unor institutii publice centrale, sustin anchetatorii.