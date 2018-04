Sebastian Ghita se simte amenintat si se compara cu Skripal dupa pilda cu Iuda tradatorul spusa de Coldea

Ziare.

com

"As vrea sa reamintesc, si e momentul potrivit, de un celebru personaj biblic care a tradat pentru 30 de arginti. Ce daca ulterior l-au apucat remuscarile? Ca orice tradator, destinul lui a sfarsit tragic. Unii, in mod vizibil, practica acelasi lucru cu interesele statului roman. O fac la vedere, fara pic de rusine, ba chiar isi fac un titlu de glorie din asta. Poate ar fi bine cu totii sa reflectam la acest personaj", a spus joi Florian Coldea, dupa 7 ore de audieri la comisia de control al SRI."E evident o amenintare la adresa mea, de aceea ma si tem", a comentat Sebastian Ghita pilda lui Coldea, la Antena3."Din pacate nu e prima (amenintare - n.r), intr-un interviu de acum ceva timp, dintr-un ziar electronic, mi-a pronuntat numele direct si a spus 'Sebastian Ghita a gresit' si am perceput-o ca pe o avertizare. De data aceasta, sa spui despre un om - oricare ar fi el - ca va avea un destin tragic, sau ca i se va curma...sunt cuvinte care nu au ce sa caute. Da, am spus-o, ma simt vizat si ma simt amenintat", a spus Sebastian Ghita, citat de Mediafax.Acesta a precizat ca va lua legatura cu avocatii sai pentru a gasi masuri de protectie pe care sa le ia, facand o paralela cu cazul fostului spion rus Sergei Skripal."Ati vazut ce s-a intamplat in Londra, cum au otravit in Londra serviciile rusesti", a mai spus Ghita.Intrebat daca se teme si ce fel de amenintare considera ca este, Ghita a spus: "E evident o amenintare la adresa mea, de aceea ma si tem. De aceea am si fugit din Romania".Primul care a comentat pilda lui Coldea si a catalogat-o drept amenintare a fost Traian Basescu."Sincer, m-a socat pur si simplu povestea cu Iuda. Nu cred ca este o afirmatie responsabila. In primul rand e o amenintare pe care o putea utiliza serviciul impotriva lor. Pe mine pur si simplu m-a socat ultima afirmatie a lui Coldea. Daca are ceva de spus sa spuna public: domnule, l-am avut ofiter pe X, Y, Z, care au incalcat si au vorbit public. Nu stiu (daca era Ghita - n.r.), n-as vrea sa speculez, dar cred ca ca a fost prost sfatuit pentru iesirea publica.Finalul declaratiei lui Coldea m-a stupefiat. Ea e o amenintare pentru cei care au vorbit acum si pentru cei care vor vrea sa mai vorbeasca. Da (le mai poate face rau celor care vor sa vorbeasca - n.r.), pentru ca nu a fost singur in SRI", a declarat Traian Basescu, la Romania TV.