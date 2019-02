Recorder.ro: Lupul dacic proiectat pe sediul Guvernului ne costa 1,2 milioane de lei. Banii merg la o firma infiintata de Sebastian Ghita

Ziare.

Care e paradoxul? Banii pentru proiectie merg catre o firma controlata de Sebastian Ghita, un personaj fugit din tara pentru a scapa de justitie si pe care statul roman nu pare preocupat sa-l repatrieze, dar e preocupat sa-i alimenteze afacerile.Pentru a proiecta lupul dacic pe cladirea Guvernului, Regia Autonoma Administratia Patrimoniului si Protocolului de Stat (RAPPS), care este proprietarul in acte al Palatului Victoria, a platit 1.280.000 de lei (250.000 de euro) catre firma 360 Revolution, contract atribuit prin procedura simplificata.Firma 360 Revolution a fost infiintata in anul 2007 de Sebastian Ghita (51% de actiuni) si Sebastian Roescu (49%) . In 2011, un anume Daniel Iulian Budulus preia actiunile lui Roescu si devine asociatul lui Ghita. Un an mai tarziu, Sebastian Ghita se hotaraste sa intre in politica, este ales deputat din partea PSD si trece afacerile pe numele unor oameni de incredere.Asa ca Daniel Iulian Budulus devine actionar unic al firmei 360 Revolution. Conform G4Media, in urma cu cativa ani, procurorii DNA au inclus-o pe lista firmelor controlate de Sebastian Ghita, motiv pentru care Budulus a avut poprire pe conturi.Citeste mai multe despre Lupul dacic proiectat pe sediul Guvernului ne costa 1,2 milioane de lei. Banii merg la o firma infiintata de Sebastian Ghita pe site-ul Recorder.ro