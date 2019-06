Scandal urias in Formula 1. Vettel: "Ne fura cursa!"

Ziare.

Germanul a reactionat dur dupa ce a aflat ca a fost penalizat pentru un incident, iar beneficiarul direct este chiar marele sau rival, Lewis Hamilton In turul 48 al cursei, Vettel, lider in fata lui Hamilton, a iesit de pe pista si a taiat un viraj pe iarba. Revenit pe suprafata de rulare, el l-a "inchis" pe exterior pe Hamilton, care incerca sa depaseasca.Zece tururi mai tarziu, oficialii cursei au anuntat ca germanul a fost penalizat cu cinci secunde pentru ca si-a pus in pericol adversarul cu acea manevra."Unde naiba trebuia sa ma duc? Am iarba pe roti! E vina lui (a lui Hamilton - n.red.) pentru ca decis sa o ia pe acolo. Daca intra pe interior ma depasea. Sunt concentrat, dar ne fura cursa !", a transmis Vettel prin radio imediat ce a fost anuntat de penalizare.La final, pilotul celor de la Ferrari a refuzat sa isi duca monopostul in parcul inchis, in semn de protest. Mai mult, el a schimbat placutele care semnalizeaza locurile de pe podium, punand cifra doi in dreptul masinii lui Hamilton."E destul de simplu. Ies pe iarba, am cauciucuri murdare, reusesc sa tin masina sa nu se invarta, cumva revin pe pista. Ce ar mai trebui sa fac? Daca imi aratati un pilot care iese pe iarba, se uita in oglinzi si vorbeste si la radio... eu nu sunt acela, imi pare rau! Daca de asta e nevoie trebuie sa imi gasesc altceva de facut", a spus germanul dupa cursa.In cele din urma, Hamilton a fost declarat castigator, cu pilotii de la Ferrari, Vettel si Leclerc pe locurile 2 si 3.Italienii de la Sky au cautat in arhive si au descoperit un incident aproape identic, petrecut in 2016 la Monte Carlo, cand Hamilton i-a taiat fata lui Verstappen dupa ce a iesit in afara pistei fara sa fie sanctionat.M.D.