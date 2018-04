DNA cere aviz de la Iohannis pentru urmarirea penala a lui Sebastian Vladescu. Spaga din dosar se ridica la 20 milioane de euro

Mita de 20 de milioane de euro

"Comisionul" de 3,5%

Vladescu ar fi primit un milion de euro

2009 - comisionul a crescut la 10%

DNA: Bani plimbati prin off-shore-uri

Boureanu ar fi primit 2,2 milioane de euro

Patru persoane mai sunt cercetate in acest dosar, in cazul carora s-a dispus plata unei cautiuni, potrivit procurorilor DNA. Iata despre cine este vorba:, fost angajat al Ministerului Finantelor, cercetat pentru trafic de influenta si complicitate la luare de mita, cautiune 1.500.000 euro. Costea este cumnatul lui Mircea Geoana si a fost vicepresedinte al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare, precum si presedinte al EximBank., persoana apropiata de conducerea CN CFR, cercetata pentru trafic de influenta si complicitate la luare de mita, cautiune de 1.000.000 de euro., fost deputat in Parlamentul Romaniei, cercetat pentru trafic de influenta, cautiune de 200.000 euro., secretar de stat in cadrul Ministerului Transporturilor, cercetat pentru luare de mita, cautiune de 500.000 de euro.Procurorii DNA au aratat ca ancheta in acest caz are legatura cu incheierea si executarea contractelor de reabilitare a liniei ferate Bucuresti-Constanta, precum si cu recuperarea taxei pe valoarea adaugata (TVA) restante, pentru lucrari de reabilitare efectuate la o alta linie de cale ferata.Astfel, a rezultat ca, in perioada 2005-2014, oficiali romani sau persoane cu influenta asupra acestora ar fi primit, de la o companie straina, in baza unor intelegeri, aproximativ 20 de milioane de euro pentru ca, in schimbul acestor sume, sa asigure incheierea contractelor si plata facturilor pentru reabilitarea unor tronsoane de cale ferata a liniei Bucuresti-Constanta, precum si plata TVA restante pentru reabilitarea unei alte linii de cale ferata care fusese deja realizata de aceeasi companie."Banii incasati ilegal reprezentau procente din valoarea fiecarei plati facute de statul roman si erau achitati succesiv, pe masura ce compania constructoare incasa, la randul ei, contravaloarea lucrarilor efectuate, de la statul roman (respectiv de la compania CN CFR) ", acuza DNA.Din cercetarile efectuate in cauza, a rezultat ca activitatea infractionala s-ar fi desfasurat in doua etape: 2005-2014 si 2009-2014.In contextul participarii companiei straine la licitatia organizata de C.N.C.F.R. pentru reabilitarea liniei Bucuresti - Constanta, reprezentantii acesteia ar fi convenit cu Sebastian Vladescu, Mircea-Ionut Costea (fost angajat al Ministerului Finantelor) si Mititelu Mihaela (persoana apropiata de conducerea CN CF.) sa le plateasca esalonat unIn schimb, cei trei s-ar fi angajat sa faca demersuri astfel incat sa fie asigurata finantarea suplimentara in vederea incheierii contractului si pentru ca, ulterior, platile pentru lucrari sa fie facute la timp."Pentru remiterea sumelor de bani a fost creat un circuit fictiv, in baza caruia sumele de bani au plecat de la societatea straina si au ajuns la persoanele susmentionate (respectiv Vladescu, Costea si Mititelu). In circuitul fictiv a fost interpusa o societate de avocatura, mai multe firme afiliate acesteia si o serie de societati controlate de cei trei, fiind incheiate mai multe contracte fictive", arata DNA.Concret, sustin anchetatorii, din cercetarile efectuate a rezultat ca, in perioada 2008-2009, in baza acestei intelegeri, fostul ministru al Finantelor, cu sprijinul lui Costea si Mititelu, ar fi primit, in conturile bancare ale unor firme detinute sau controlate de catre persoane apropiate, suma de aproximativ un milion de euro (reprezentand partea sa din comisionul pretins), transferurile fiind justificate prin contracte fictive."In perioada 2006-2014, conform aceleiasi intelegeri, inculpatul Costea Mircea Ionut a primit sume de bani totalizand aproximativ 4,5 milioane de euro, in baza unor contracte fictive incheiate cu firme detinute sau controlate de catre persoane apropiate, a beneficiat de decontarea contravalorii serviciilor turistice efectuate de el si membrii familiei in perioada 2008-2014, a primit folosinta unui autoturism de lux, i s-a platit aportul la majorarea capitalului unei firme", mai acuza DNA.Mihaela Mititelu ar fi primit sume de bani totalizand aproximativ 3 milioane de euro, in baza unor contracte fictive incheiate cu firme detinute sau controlate de catre ea sau persoane apropiate.In cursul anului 2009, pe fondul schimbarilor politice ca urmare a alegerilor parlamentare din anul anterior si al crizei economice care a dus la intarzierea platii facturilor, reprezentantii aceleiasi societati ar fi ajuns la o noua intelegere privind plata unui comision de 10% din sumele incasate de la statul roman in baza acelorasi contracte de reabilitare a caii ferate, catre Vladescu, Constantin Dascalu (secretar de stat in cadrul Ministerului Transporturilor in perioada ianuarie 2009 - octombrie 2010) si catre Cristian Boureanu (deputat in Parlamentul Romaniei).Concret, in perioada 23 decembrie 2009 - 3 septembrie 2010, Vladescu si Dascalu ar fi acceptat promisiunea remiterii unor sume de cate 2 milioane de euro de la reprezentantul in Romania al companiei straine, pentru ca sa isi indeplineasca atributiile de serviciu intr-un mod care sa asigure, pe de o parte, finantarea si plata lucrarilor efectuate la tronsonul de cale ferata Bucuresti-Constanta si, pe de alta parte, finantarea si plata efectiva a TVA restanta de la lucrarile efectuate la tronsonul Bucuresti - Campina.La randul sau, in 2009, Cristian Boureanu, deputat in Parlamentul Romaniei, ar fi acceptat promisiunea de a primi alte 2 milioane de euro pentru ca, in schimbul acestei sume, sa isi exercite influenta asupra lui Vladescu, precum si asupra conducerii Ministerului Transporturilor, in beneficiul companiei straine, in sensul celor anterior mentionate."Pentru remiterea sumelor de bani a fost creat un nou circuit fictiv, conceput pe cinci nivele, in baza caruia sumele de bani au plecat de la societatea straina si au ajuns la persoanele susmentionate.In circuitul fictiv au fost interpuse mai multe firme cu sedii sociale in paradisuri fiscale care aveau conturi deschise la banci din Cipru si Elvetia, prin care au tranzitat banii. In final, banii au ajuns in societati indicate de destinatarii sumelor, fie au fost retrasi in numerar, fiind transportati si predati in Romania persoanelor mai sus indicate, implicate in intelegerea initiala", acuza DNA.Din suma de 2 milioane de euro pretinsa, Vladescu ar fi primit, in perioada noiembrie 2011-septembrie 2013, suma de 65.000 de euro, sub forma finantarii activitatii unei companii offshore unde avea calitatea de asociat.La randul sau, Dascalu ar fi primit suma totala de 1.114.000 de euro in conturile bancare ale unor firme situate intr-un paradis fiscal controlate de persoane apropiate, in perioada decembrie 2010 si mai 2011.In perioada 2010-2017, Boureanu ar fi primit aproximativ 2,2 milioane de euro, "din care 1.053.500 euro in numerar, iar restul sub forma altor beneficii materiale, respectiv plata unor servicii turistice, plata aportului la capitalul a doua firme la care era asociat si alte plati solicitate de catre acesta", mai arata DNA.