DNA i-a fixat lui Sebastian Vladescu o cautiune de un milion de euro

Potrivit DNA, suma urmeaza sa fie depusa la o unitate bancara si consemnata pe numele lui Sebastian Vladescu, dar la dispozitia Directiei Nationale Anticoruptie.In cazul in care fostul ministru nu poate face rost de bani cash, el poate garanta cu bunuri mobiliare ori imobiliare, in limita sumei respective, in favoarea aceleiasi unitati de Parchet."Cautiunea se va depune in termen de 10 zile", mai arata DNA.Fostul ministru al Finantelor, Sebastian Vladescu, a fost pus vineri sub acuzare de procurorii DNA pentru doua infractiuni de luare de mita si trafic de influenta in forma continuata, intr-un dosar privind reabilitarea unor tronsoane de cale ferata a liniei Bucuresti-Constanta.In acest caz mai sunt cercetati fostul parlamentar Cristian Boureanu, Ionut Costea, fost secretar de stat in Ministerul Finantelor, dar si presedinte al EximBank, si Constantin Dascalu, secretar de stat in Ministerul Transporturilor.I.S.