Fostul ministru al Finantelor Sebastian Vladescu, pus sub acuzare pentru spagi de 3,2 milioane de euro

In acest caz mai sunt cercetati fostul parlamentar Cristian Boureanu, Ionut Costea, fost secretar de stat in Ministerul Finantelor, dar si presedinte al EximBank, si Constantin Dascalu, secretar de stat in Ministerul Transporturilor.Sebastian Vladescu a fost audiat astazi la DNA, la trei zile dupa ce presedintele Klaus Iohannis a incuviintat urmarirea penala in cazul sau.Potrivit DNA, in perioada 2005-2014, oficiali romani sau persoane cu influenta asupra acestora ar fi primit, de la o companie straina, in baza unor intelegeri, aproximativca sa asigure incheierea contractelor si plata facturilor pentru reabilitarea unor tronsoane de cale ferata a liniei Bucuresti-Constanta, precum si plata TVA restante pentru reabilitarea unei alte linii de cale ferata care fusese deja realizata de aceeasi companie."Banii incasati ilegal reprezentau procente din valoarea fiecarei plati facute de statul roman si erau achitati succesiv, pe masura ce compania constructoare incasa, la randul ei, contravaloarea lucrarilor efectuate, de la statul roman (respectiv de la compania C.N. C.F.R.) ", acuza anchetatorii.In acest context, in prima parte a anului 2005, Vladescu, impreuna cu Costea si femeia de afaceri Mihaela Mititelu, ar fi pretins de la reprezentantii unei companii un comision de 3,5% din valoarea contractelor ce urmau a fi incheiate cu CN CFR SA privind reabilitarea caii ferate Bucuresti - Constanta pentru ca, in schimbul acestui comision, sa isi exercite atributiile care ii reveneau in calitate de ministru al Finantelor, respectiv sa aprobe finantarea suplimentara necesara pentru incheierea contractelor, precum si pentru a-si exercita ulterior atributiile referitoare la asigurarea fondurilor necesare platii facturilor pentru lucrarile efectuate."In perioada 2008-2009, in baza acestei intelegeri,(reprezentand partea sa din comisionul pretins) in conturile bancare ale unor societati comerciale pe care le controla", arata DNA.Ulterior, in perioada 2009-2010, Vladescu, pentru a-si indeplini atributiile sale de serviciu intr-un mod care sa asigure finantarile respective, ar fi acceptat de la reprezentantul companiei straine, sub forma finantarii activitatii unei companii offshore, unde avea calitatea de asociat."De asemenea, in acelasi context, suspectul Vladescu Sebastian, in perioada septembrie 2010 - ianuarie 2013,, suspectul Vladescu Sebastian urma sa isi exercite influenta pe care a pretins ca o avea asupra ministrului Transporturilor pentru a-l determina sa asigure finantarea necesara platii facturilor aferente lucrarilor efectuate la tronsonul de cale ferata Bucuresti-Constanta", mai arata DNA.Sebastian Vladescu a fost ministru al Finantelor in Guvernul Tariceanu (2005-2007) si din nou din 23 decembrie 2009 pana pe 2 septembrie 2010 in Guvernul Boc II.Politicianul este cercetat si in dosarul Rompetrol II, fiind acuzat de catre procurorii DIICOT de complicitate la delapidare si abuz in serviciu.I.S.