Iohannis a avizat cererea de urmarire penala a lui Sebastian Vladescu. Spaga din dosar se ridica la 20 milioane de euro

Spaga din dosarul in care mai e anchetat si Cristian Boureanu (fost deputat) se ridica la 20 milioane de euro.Administratia Prezidentiala a transmis ca Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a fost instiintat cu privire la avizarea acestei cereri.In acest dosar mai sunt cercetate patru persoane, in cazul carora s-a dispus plata unei cautiuni, potrivit procurorilor DNA:, fost angajat al Ministerului Finantelor, cercetat pentru trafic de influenta si complicitate la luare de mita, cautiune 1.500.000 euro. Costea este cumnatul lui Mircea Geoana si a fost vicepresedinte al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare, precum si presedinte al EximBank., persoana apropiata de conducerea CN CFR, cercetata pentru trafic de influenta si complicitate la luare de mita, cautiune de 1.000.000 de euro., fost deputat in Parlamentul Romaniei, cercetat pentru trafic de influenta, cautiune de 200.000 euro.secretar de stat in cadrul Ministerului Transporturilor, cercetat pentru luare de mita, cautiune de 500.000 de euro.Anchetatorii sustin ca, in perioada 2008-2009, in baza unei intelegeri, fostul ministru al Finantelor, cu sprijinul lui Costea si Mititelu, ar fi primit, in conturile bancare ale unor firme detinute sau controlate de catre persoane apropiate, un milion de euro (reprezentand partea sa din comisionul pretins), transferurile fiind justificate prin contracte fictive.