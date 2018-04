Perchezitii DNA intr-un dosar in care ar fi implicat fostul ministru de Finante, Sebastian Vladescu

Ziare.

Este vorba despre un dosar de coruptie, anchetatorii cauta o serie de documente.Potrivit surselor citate, procurorii DNA vor audia astazi mai multe persoane in acest dosar.Sebastian Vladescu a fost ministru al Finantelor in Guvernul Tariceanu (2005-2007) si din nou din 23 decembrie 2009 pana pe 2 septembrie 2010 in Guvernul Boc II.Politicianul este cercetat si in dosarul Rompetrol II, fiind acuzat de catre procurorii DIICOT de complicitate la delapidare si abuz in serviciu.