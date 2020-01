Vladescu isi recapata lingourile de aur, puse garantie in contul cautiunii de 1 milion de euro

Cautiuni de 4,2 milioane de euro

"Admite cererile de restituire a cautiunilor depuse de inculpatii Boureanu Cristian Alexandru, Mititelu Mihaela si Vladescu Sebastian Teodor Gheorghe in vederea luarii masurii preventive a controlului judiciar.Ridica indisponibilizarea instituita cu titlu de cautiune asupra sumelor de bani, precum si a bunurilor mobile si imobile constituite ca garantii reale," este minuta Inaltei Curti. Judecatorii au dispus restituirea cautiunilor constituite de cei patru inculpati prin consemnarea de sume de bani la CEC Bank SA si prin constituire de garantii reale mobiliare si imobiliare, in conformitate cu ordonantele procurorului privind luarea masurii preventive a controlului judiciar pe cautiune, in masura in care in privinta acestor bunuri nu au fost instituite masuri asiguratorii."Dispune radierea inscrierilor efectuate in cartea funciara referitoare la garantiile imobiliare instituite pentru luarea masurii controlului judiciar pe cautiune," mai arata Inalta Curte.In acest caz, toti inculpatii au depus in total cautiuni insumand 4.200.000 de euro. Cel mai cunoscut caz este al lui Sebastian Vladescu, judecat pentru trafic de influenta in forma continuata, care a platit 1 milion de euro.In mai 2018, Vladescu a pus la dispozitia procurorilor inscrisuri din care rezulta ca a depus mai multe sume de bani si garantii pentru a ajunge la aceasta suma:- Consemnarea la o unitate bancara, la dispozitia DNA, a sumelor de 1.000.000 de lei si 100.000 de euro;- Constituirea unei garantii reale mobiliare asupra unor lingouri de aur in cantitate totala de 3 kg (evaluate la 109.740,26 euro);- Constituirea unor garantii reale imobiliare asupra unor bunuri imobile evaluate la 488.640 euro;- Constituirea unor garantii reale mobiliare asupra unor sume de bani aflate in mai multe conturi bancare pana la concurenta valorii cautiunii stabilite de procurori.