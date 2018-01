Serban Nicolae despre avizul serviciilor pentru ministri: Cum sa-mi spuna mie, senator, cineva nu puteti sa-l puneti pe ala ca ar fi ceva in neregula?

Ziare.

com

"Eu am spus legat de secretarii de stat - pentru ca ei erau in mana primului ministru si a Guvernului ca numire, secretarii de stat, subsecretarii de stat, sefii de agentii si asa mai departe. Si acolo puteau aparea asemenea chestiuni. Cum sa-mi spuna mie, senator, cineva ''", a spus Serban Nicolae la Antena 3.El a aratat ca in niciun caz premierul desemnat Viorica Dancila nu va folosi un asemenea motiv, respectiv o asemenea justificare pentru a refuza o numire."Procedura e nelegala, nu ai cum sa faci asa ceva institutional - daca ai suspiciuni de savarsire a unor fapte penale te adresezi procurorului, daca exista vulnerabilitati in legatura cu siguranta nationala, informezi cu date certe in asa fel incat sa nu ne trezim, dupa, cu un instrument de santaj", a adaugat Serban Nicolae.El a aratat ca e posibil ca acest sistem sa fi existat in timpul mandatelor de sef al statului exercitate de Traian Basescu "E foarte posibil ca pe vremea lui Basescu acest sistem sa fi fost institutionalizat in asa fel incat Basescu sa poata sa uzeze discretionar de asemenea informatii si sa spuna 'Ala da, ala nu'", a adaugat Serban Nicolae.CExN al PSD a decis, la ultima sedinta, ca viitorul premier PSD, respectiv Viorica Dancila, sa nu mai solicite avize de la serviciile de informatii in ceea ce priveste ministrii din Cabinet.Decizia PSD e de neinteles avand in vedere ca ministrii intra de multe ori in posesia unor informatii sensibile sau clasificate si unii dintre ei sunt chiar membri in CSAT