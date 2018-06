Cum explica CNCD sanctiunea aplicata lui Serban Nicolae pentru afirmatia cu "sex anal"

De ce a fost sanctionat Serban Nicolae

La aceasta concluzie a ajuns Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), potrivit motivarii avertismentului contraventional pe care Serban Nicolae l-a primit pe 7 februarie 2018.Senatorul PSD a primit doar avertisment, in timp ce presedintele Klaus Iohannis a fost amendat de CNCD pentru afirmatiile legate de "penali". Iata motivarea Consiliului si in acest caz. Potrivit CNCD, afirmatia reprezinta discriminare si incalca dreptul la demnitate. Decizia a fost luata cu unanimitate de voturi."Reclamatul (Serban Nicolae- n.red.) utilizeaza sexualitatea petentei (Cosette Chichirau- n.red.) pentru a ii afecta public imaginea, avand in vedere stereotipurile si prejudecatile de gen existente in societatea din Romania," arata CNCD."Prin aceasta exprimare, reclamatulindreptate impotriva petentei, pe criteriul de gen, exploatand perceptiile si prejudecatile existente in societate fata de femei, potrivit art. 15 din O.G. 137/2000", mai arata CNCD.Consiliul precizeaza ca este esential pentru politicieni ca atunci cand se exprima in public sa evite comentarii care pot raspandi si conduce la cresterea intolerantei si trimite la jurisprudenta CEDO, cazul Feret v. Belgium (no. 1561/07 din 16 iulie 2009).Potrivit motivarii, libertatea de exprimare este pretioasa pentru orice persoana, dar in mod deosebit are un caracter indispensabil pentru persoanele alese in functii de demnitate publica, pentru partidele politice si pentru membrii acestora, "deoarece ei reprezinta pe cei care le dau votul, raspund preocuparilor acestora si le apara interesele."Consiliul mai arata ca ingerinta in limitele libertatii de exprimare a unei persoane aflate in functie de demnitate publica impune o aplicare stricta din partea statului.CNCD a precizat ca limbajul folosit de cele doua parti contine o doza de exagerare, provocare, intr-un context atipic de dezbatere: filmarea si transmiterea online a unui dialog intre doi parlamentari, cu ocazia unor dezbateri pe o lege cu un pronuntat interes public.Deputatul USR Cosette Chichirau a filmat, in 6 decembrie, din plenul Camerei, in timpul scandalului pe Legile Justitiei si a transmis live pe Facebook. La un moment dat, ea a avut o disputa verbala cu senatorul PSD Serban Nicolae, care se afla in prima banca in plenul Camerei Deputatilor, ajungandu-se la replici precum "Hot"/"Nesimtita"; "Am poza ca sunteti sofer"/ "Am poza in care faceti sex anal".