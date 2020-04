PSD incearca sa-l elimine pe presedintele Iohannis din procedura de numire a conducerii Consiliului Concurentei

Ziare.

Este vorba despreIn acest moment, plenul Consiliului Concurentei este numit de presedintele Romaniei, la propunerea comisiilor juridice din cele doua camere, in baza votului dat de Parlament. Senatorii Nicolae si Zamfir vor ca de acum inainte plenul Consiliului Concurentei sa fie numit prin hotarare adoptata de Parlament, in sedinta comuna a celor doua camere.PSD incearca astfel sa profite de faptul ca inca mai dispune de o majoritate numerica informala in Parlament si sa schimbe conducerea Consiliului Concurentei cu persoane agreate de partid.In plus, Serban Nicolae a mai propus cresterea de la 7 la 11 a membrilor plenului Consiliului Concurentei, dar si incetarea activitatii actualilor membri, prin scurtarea mandatului de 5 ani prevazut de lege, ceea ce ar putea fi neconstitutional.Consiliul Concurentei este o institutie esentiala in monitorizarea activitatii companiilor, putand sa dea amenzi uriase pentru practici ilegale.C.B.