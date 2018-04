Initiativa legislativa

O parte din imobile raman la BNR

Motivarea proiectului

Potrivit acestuia, imobilul ar urma sa fie preluat de Ministerul Finantelor, iar de administrarea bazei sportive s-ar putea ocupa Ministerul Tineretului si Sportului, o federatie sportiva sau Primaria Capitalei.Situatia bazei sportive din Cotroceni, denumita si "Parcul cu Platani", aflata in proprietatea BNR, ar putea fi reglementata prin intermediul unei legi care are cinci articole si doua anexe . Este vorba de un complex sportiv cu terenuri de fotbal si arene de tenis, care se intinde pe aproximativ 10 hectare.Situatia "Parcului cu platani" a fost subiectul mai multor discutii publice dure, intre BNR si politicieni, sau intre BNR si milionarul Ion Tiriac.La sfarsitul anului trecut, Ion Tiriac a anuntat ca va da in judecata Banca Nationala a Romaniei. Afaceristul solicita ca Arenele BNR sa fie puse din nou in uz pentru a putea organiza turneul de tenis de la Bucuresti.A existat inclusiv o audiere in Senat, dar si intalniri intre Tiriac si Simona Halep cu premierul Mihai Tudose. BNR si-a manifestat si ea intentia de a rezolva situatia, s-a propus chiar ca Arenele sa treaca in subordinea Primariei Capitalei, numai ca totul a ramas la nivel declarativ.Potrivit unor precizari facute anul trecut de BNR, terenul din strada Dr. Staicovici nr. 42-48, unde se afla Arenele BNR, este proprietatea institutiei din anul 1946, fiind dobandit printr-un act de vanzare-cumparare de la Societatea de Dare la Semn Bucuresti.Senatorul PSD Serban Nicolae a depus pe 20 aprilie 2018 o initiativa legislativa in acest sens, intitulata "Propunere legislativa privind destinatia unor terenuri si a constructiilor edificate pe acestea".Potrivit proiectului de lege, cea mai mare parte din Arenele BNR ar urma sa treaca in proprietatea directa a statului roman, urmand a se face un protocol de predare primire intre Ministerul Finantelor si BNR.Guvernul urmeaza sa stabileasca cine se va ocupa de administrarea acestora.Este vorba de imobile situate in strada Dr Staicovici nr. 42-48, care sunt enumerate in Anexa 1 a proiectului: complexul sportiv, restaurant, cafenea, depozit, arene de tenis, terenuri de fotbal, tribune, centru de recuperare medicala, magazie, padoc si alte constructii.pentru sporul de valoare rezultat din investitii legal realizate, la imobilele descrise in Anexa nr. 1, neamortizate integral la data intrarii in vigoare a prezentei legi", arata Serban Nicolae, in proiectul de lege.Aceste despagubiri urmeaza sa fie acordate esalonat, prin compensare cu debitele BNR fata de bugetul de stat.Potrivit initiativei legislative, o parte din imobile raman in folosinta exclusiva a BNR, cu titlu gratuit, pe durata existentei constructiilor edificate. Imobilele sunt enumerate in Anexa 2 a proiectului legislativ: sediul Centrului de perfectionare profesionala si activitati sociale (CPPAS), un sediu secundar, o sala de sport, o spalatorie si o anexa la sediul CPPAS. Potrivit lui Serban Nicolae , constructiile din baza sportiva sunt in diverse stadii de degradare, nicio alta activitate sportiva, cu exceptia turneului feminin de tenis de camp, nemaifiind organizata de ani buni.Singurele cladiri aflate in stare buna sunt imobilele in care functioneaza centrul de pregatire, sediul secundar si spatiile de cazare si alimentatie administrate de BNR."Fie direct, prin Ministerul Tineretului si Sportului, fie prin intermediul unor federatii sportive, statul roman trebuie sa readuca acest compelx imobiliar in circuitul sportului de performanta.De asemenea, o alta solutie de revigorare a sportului intr-o zona de traditie poate fi realizata si de Primaria Municipiului Bucuresti, prin intermediul Clubului Sportiv Municipal (CSM Bucuresti), care ar putea prelua in administrare spatiile cu destinatie exclusiv sportiva, realizand si consistentele investitii necesare", arata Serban Nicolae.Lucrarile de investitii si de refacere a infrastructurii sportive ar putea fi suportate de Compania Nationala de Investitii sau din finduri europene.