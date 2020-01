"Surpriza uriasa la Australian Open: Serena Williams, eliminata in turul 3!"

Ziare.

Sportiva in varsta de 38 de ani a fost invinsa, vineri dimineata, de chinezoaica Wang Qiang dupa un meci de-a dreptul fantastic.Scorul final al intalnirii ce a durat mai bine de doua ore si 40 de minute a fost 6-4, 6-7 (2,) 7-5.Serena a inceput prost partida, veterana circuitului feminin fiind departe de forma din partidele precedente, iar Wang a profitat din plin.Chinezoaica a castigat primul set cu 6-4 si a condus in cel de-al doilea cu 5-3, insa nu a putut inchide partida pentru ca Williams a avut o rabufnire de orgoliu si a impins setul in tie-break, acolo unde s-a si impus."Decisivul" a fost unul echilibrat, cele doua mergand cap la cap cu serviciul pana la scorul de 6-5 in favoarea lui Wang.Acolo a cedat Serena, care paraseste Australian Open inca din turul al treilea.In ceea ce o priveste pe Wang, sportiva ce ocupa locul 29 in clasamentul WTA isi ia o binemeritata revansa dupa ce a fost zdrobita de Serena la US Open.Mai departe, in turul al patrulea chinezoaica va da peste Ons Jabeur, cea care a invins-o tot vineri dimineata pe cea mai buna prietena a Serenei, Caroline Wozniacki M.D.