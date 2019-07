Amenintarile Serenei Williams au avut efect: Mai putine controale anti-doping decat Halep sau Begu

Ziare.

com

Amenintarile americancei au avut efectul scontat pentru ca, in 2018, ea a fost supusa la doar 13 astfel de controale.Comparativ, Simona Halep a avut 20 de controale in 2018, de patru ori in timpul turneelor si de 16 ori inopinat."Campioana" este Irina Begu , cu 28 de teste anul trecut, dupa cum scrie gsp.ro De altfel, romanca este in top 5 al celor mai controlati jucatori de tenis pe parcursul anului trecut, potrivit sursei citate:1. Kharen Khachanov: 322-3. Julia Goerges, Dominic Thiem: 304. Damir Dzumhur: 295. Irina Begu: 28Nici alti mari jucatori din circuit nu au scapat de reprezentantii WADA, Djokovic avand 21 de teste pe parcursul anului trecut, iar Nadal si Federer cate 20 de teste.In data de 14 iunie 2018, un reprezentant USADA (Agentia americana anti-doping - n.red.) s-a prezentat la locuinta Serenei din Florida pentru un test inopinat. Sportiva nu era acasa, asa ca acesta a asteptat-o. In momentul in care a ajuns la resedinta, Williams a refuzat testul, sustinand ca a devenit o tinta si ca este testata mult mai des decat ceilalti jucatori de tenis.Sportiva americana a mers mai departe si l-a sunat pe presedintele WTA , Steve Simon, pentru a se plange, iar acesta a luat legatura in continuare cu Travis Tygart, presedintele USADA."In cei 23 de ani de cariera , Serena nu a fost testata niciodata pozitiv, desi a fost supusa testelor mult mai mult decat alti tenismeni, barbati sau femei. De fapt, ea a fost testata de patru ori mai des. Este o sustinatoare vocala a programului si a respectat regulile USADA. Si pentru ca va continua sa le respecte, nu exista niciun motiv pentru acest tratament invaziv", a transmis la vremea respectiva reprezentantul Serenei.