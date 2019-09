Analiza la rece a Serenei Williams, dupa finala pierduta cu Bianca Andreescu la US Open: Am jucat mai bine decat in finala cu Simona Halep

Ziare.

Serena a fost foarte calma la conferinta de presa de dupa joc si a admins faptul ca toate infrangerile succesive din finalele de Mare Slem din ultima perioada au facut-o sa acumuleze multa frustrare."Simt ca puteam sa fac multe lucruri mai bine. Bianca a jucat foarte bine si a meritat sa castige turneul. Este frustrant, dar sunt inca aici in circut si voi face ce imi sta in putinta pentru a mai castiga turnee de Mare Slem", a punctat in prima faza Williams.Sora mai mica a lui Venus a vorbit si despre momentul care putea bascula soarta intalnirii, cand Andreescu a ratat o minge de meci la 6-3, 5-2, iar Serena a replicat rapid, egaland la cinci."Cand Andreescu a avut prima minge de meci, mi-am zis ca este teribil si ca trebuie sa joc mai bine. Nu puteam sa pierd meciul asa. Puteam sa joc mai bine. Asta este singura consolare pe care pot sa o am acum", a punctat sportiva care a pierdut doua finale la rand la US Open."In mod sigur am jucat mai bine decat in finala cu Simona Halep de la Wimbledon ", conchidea Serena, care mai adauga totusi ca..."cred ca asta a fost cel mai slab meci al turneului pentru mine. Este greu pentru mine sa stiu ca puteam juca mai bine. Este impardonabil pentru mine sa joc la un nivel atat de scazut. Nu cred ca Serena a aparut in acest meci. Trebuie sa imi dau seama cum sa fac astfel incat Serena sa apara in finalele de Grand Slam", a sunat in incheiere discursul marii campioane de culoare.Andreescu are asadar doua victorii la rand cu Williams, ambele in finale, prima la Rogers Cup, iar a doua aici la Flushing Meadows.Bianca, 19 ani, va urca de luni pe 5 WTA , in timp ce Serena va cobori un singur loc in clasament, pana pe 9.