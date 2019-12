Antrenament inedit pentru Serena Williams

Ziare.

com

Cea mai mica dintre surorile Williams (38 ani) a inceput un stagiu pe 10 decembrie, dupa un sezon in care nu a reusit sa cucereasca niciun titlu in circuitul profesionist.Serena Williams, care are in palmares 23 de trofee de Mare Slem, a primit indicatii de la "Iron Mike" in cadrul unui antrenament intensiv, cei doi putand fi urmariti la lucru intr-un filmulet postat de fostul lider al clasamentului WTA pe contul sau oficial de Instagram.Campioana americana se afla la Boca Raton (Florida) alaturi de marea speranta a tenisului din Statele Unite, Coco Gauff, pentru a participa la stagiul anual de pregatire organizat de Patrick Mouratoglou, antrenorul Serenei Williams si mentorul tinerei Gauff.Potrivit CNN, la stagiul din Florida, care se va incheia pe 20 decembrie, au mai luat parte jucatorii de tenis Chris Eubanks (SUA), Nicholas David Ionel (Romania) si Holger Rune (Danemarca).