Avertismenul Serenei Williams catre Simona Halep, inainte de duelul cu Cori Gauff: Ea face totul perfect

Cori Gauff este cu adevarat revelatia de la acest turneu de la Wimbledon , fiind cea mai tanara jucatoare prezenta pe tabloul feminin. A trecut deja de Venus Williams , a trecut apoi de Rybarikova si de Polona Hercog, iar acum se simte pregatita sa evolueze cu Simona Halep in turul IV.La conferinta de presa sustinuta sambata, dupa ce a trecut de Julia Goerges si s-a calificat in optimi si ea la Wimbledon, Serena a avut numai cuvinte de lauda la adresa lui Gauff: "Cred ca avem jucatoare de 15 ani, cum am fost si eu, care habar nu au ce sa faca daca ar fi la Wimbledon. Apoi, o avem pe Coco, ea stie perfect cum sa gestioneze tot. Face totul perfect. Sunt o mare fana a ei. Sunt atat de emotionata pentru ea, ii iubesc familia si nu as fi putut sa fiu mai mandra de o alta jucatoare", puncta multipla campioana de Grand Slam , detinatoare a 23 de trofee.Intrebata de jurnalistii prezenti ce sfaturi i-ar da lui Cori inainte de dificilul duel cu Simona Halep de luni, Williams s-a rezumat sa spuna doar atat: "Ar fi o greseala sa ma duc sa vorbesc cu ea, sa incerc sa ii dau sfaturi. Sunt de parere ca ea face totul perfect. E la un nivel incredibil, e capabila si pregatita de orice", adauga fostul lider mondial WTA Meciul dintre Halep si Gauff, primul dintre cele doua in circuitul WTA , va fi LIVE pe Ziare.com, incepand cu ora 16.30, luni, imediat dupa terminarea partidei dintre Serena si Carla Suarez Navarro.Jocul va fi televizat pe EuroSport.Citeste si:D.A.