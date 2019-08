Bianca Andreescu o va intalni pe Serena Williams in finala de la Rogers Cup

Ziare.

Campioana americana, cu 23 de trofee de Mare Slem in palmares, a avut o misiune grea cu Marie Bouzkova din Cehia, locul 91 mondial.Aceasta a castigat primul set cu 6-1 dupa doar 29 de minute, insa Williams si-a ridicat rapid nivelul si a castigat ambele seturi care au urmat cu 6-3, terminand partida in o ora si 48 de minute.Bouzkova trecuse de Halep in sferturi la Toronto, profitand de abandonul sportivei noastre, proaspat campioana la Wimbledon , la capatul primului set castigat de cehoaica, scor 6-4.Williams va intalni o alta romanca in finala Rogers Cup, Bianca Andreescu, care reprezinta acum Canada, dupa ce "Bibi" a castigat semifinala cu Sofia Kenin din SUA, in doua seturi, 6-4, 7-6.Serena ocupa locul 10 mondial WTA si este favorita 8 la Rogers Cup, in timp ce Andreescu ocupa locul 27 mondial, insa va intra in premiera in top 20 dupa aceasta finala indiferent de rezultatul acesteia.Partida va avea loc duminica de la ora 20.30, LIVE pe Ziare.com si televizat pe DigiSport.Cele doua tenismene se vor intalni pentru prima data.Reamintim ca Serena Williams a pierdut finala de la Wimbledon cu Simona Halep , in luna iulie, scor 6-2, 6-2, dupa 56 de minute de meci.