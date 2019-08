Ce spune Serena Williams despre finala de la Rogers Cup: "Recunosc ca factorul Bianca a devenit contagios"

"I've always wanted to play her so I look forward to it. Hopefully some of you guys will cheer fo me tomorrow."@serenawilliams is looking forward to the @rogerscup final. So are we! pic.twitter.com/aJhtGTZ4Q8 - WTA (@WTA) August 11, 2019

Ziare.

com

Serena Williams, care pierdea in luna iulie finala de la Wimbledon in fata Simonei Halep, a trecut de Marie Bouzkova din Cehia, in trei seturi, scor 1-6, 6-3, 6-3, iar cronica intalnirii o puteti reciti mai jos:Dupa partida castigata cu sportiva din Cehia, care a profitat in sferturi de abandonul Simonei Halep, Serena a vorbit la interviul programat imediat dupa meci cu crainica arenei:"A trebuit sa joc mai bine in seturile 2 si 3, in primul ea a jucat chiar foarte bine. A avut un plan foarte bine pus la punct, s-a miscat foarte bine pe teren si dupa prima mansa a trebuit sa fac cateva modificari esentiale in jocul meu.Niciodata nu am jucat impotriva Biancai, dar dupa rezultatele ei din ultimele luni am cam devenit sincer un fan de-al ei. Apreciez pe oricine care joaca si mai ales care munceste atat de mult cum o face ea. E aproape contagios "factorul" Bianca, recunosc ca abia astept sa joc duminica impotriva ei. Sper ca maine macar cativa dintre voi sa ma sustineti si pe mine in aceasta finala", a declarat Serena Williams cu zambetul pe buze la finele partidei cu Bouzkova.Finala dintre cele doua sportive are loc duminica de la 20.30, meci LIVE pe Ziare.com.Andreescu va ajunge dupa aceasta finala in premiera in top 20 mondial la doar 19 ani.Serena Williams ajunge a cincea oara intr-o finala de Rogers Cup, ultima data castigand tot in fata unei romance, in 2013, in fata Soranei Cirstea, scor 6-2, 6-0.D.A.