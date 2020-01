Concluzia trasa de Mats Wilander dupa eliminarea Serenei Williams de la Australian Open

Ziare.

Wilander spune ca singura solutie pe care Serena o are este sa joace la cat mai multe turnee, pentru ca altfel nu va avea sanse sa-si revina din punct de vedere fizic."Serena are nevoie cu siguranta de mai multe meciuri! A jucat mai putin de 10 turnee anul trecut si a pierdut ultimele trei finale de Grand Slam . Singura solutie este sa se antreneze mai mult si sa joace mai mult!Stim ca vrea sa castige fiecare meci, dar are nevoie sa fie pe teren. Altfel ii va fi foarte greu", a spus Mats Wilander la EuroSport.Amintim ca Serena Williams a fost eliminata in turul 3 de la Australian Open de Qiang Wang.Jucatoarea din China s-a impus in trei seturi, cu 6-4, 6-7 (2), 7-5.Americanca ramane astfel fara niciun Grand Slam castigat de la revenirea in tenis.C.S.