Confruntare incendiara la Rogers Cup: Serena Williams vs Naomi Osaka. Invingatoare o poate intalni pe Simona Halep

La Flushing Meadows, Serena a pierdut surprinzator in fata tinerei nipone, dupa un joc in care s-a luat la cearta cu toata lumea, in timp ce Naomi nu se mai putea opri din plans.Revenind la Openul Canadei, Serena a ajuns in sferturi dupa ce-a invins-o, vineri dimineata, in optimile de finala pe rusoaica Ekaterina Alexandrova.7-5, 6-4 a fost scorul intalnirii dintre Serena si jucatoarea aflata pe locul 48 in ierarhia WTA.De partea cealalta, Naomi Osaka a trecut de poloneza Iga Swiatek, scor 7-6 (4), 6-4."Astept de ceva vreme sa joc din nou cu ea. A avut o perioada foarte buna si se descurca in continuare bine. Asa ca va fi un meci interesant" - Serena Williams."Sunt incantata! Cand am oportunitatea de a juca impotriva ei o simt ca o experienta unica in vata. O simt si ca o provocare sa-i arat ce pot" - Naomi Osaka."Sfertul" dintre Serena Williams si Naomi Osaka e programat in noaptea de vineri spre sambata, incepen cu ora 02:00 - ora Romaniei.Castigatoarea acestui "sfert" o va intalni in semifinale pe invingatoarea meciului dintre Simona Halep si Marie Bouzkova.5-11 august e perioada in care se desfasoara Rogers Cup 2019.I.G.